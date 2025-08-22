Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Salvamento Marítimo evacúa por motivos médicos a un tripulante de un mercante cerca de Ibiza
El estado de salud del marinero no ha trascendido
Ibiza
Salvamento Marítimo ha realizado una evacuación médica de un tripulante de un buque que navegaba en aguas de las Pitiüses. La evacuación se ha hecho en un buque mercante con bandera de Bahamas que se encontraba a 1,2 millas al sudeste de Ibiza.
Para esta asistencia, efectuada hoy, aunque de la que Salvamento Marítimo no ha facilitado la hora, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma ha movilizado a la Guardamar Concepción Arenal, según informa la entidad a través de sus redes sociales, en las que ha compartido una fotografía del mercante en el que ha hecho la evacuación.
El tripulante, cuya afección de salud no ha trascendido, fue trasladado al puerto de Ibiza para que, ya en tierra, recibiera asistencia médica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- La Aemet alerta de un cambio brusco del tiempo en Ibiza y Formentera: lluvias y tormentas muy fuertes
- Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa
- Piden 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para el bolso en un restaurante de Ibiza
- Herido grave un joven de 22 años al precipitarse de un hotel en Sant Antoni
- Homenaje a un disc jockey mítico de Ibiza
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Fallece una turista checa de 51 años en Platja d'en Bossa