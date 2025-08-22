Salvamento Marítimo evacúa por motivos médicos a un tripulante de un mercante cerca de Ibiza

Salvamento Marítimo ha realizado una evacuación médica de un tripulante de un buque que navegaba en aguas de las Pitiüses. La evacuación se ha hecho en un buque mercante con bandera de Bahamas que se encontraba a 1,2 millas al sudeste de Ibiza.

Para esta asistencia, efectuada hoy, aunque de la que Salvamento Marítimo no ha facilitado la hora, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma ha movilizado a la Guardamar Concepción Arenal, según informa la entidad a través de sus redes sociales, en las que ha compartido una fotografía del mercante en el que ha hecho la evacuación.

El tripulante, cuya afección de salud no ha trascendido, fue trasladado al puerto de Ibiza para que, ya en tierra, recibiera asistencia médica.