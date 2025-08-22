Elena Torres participa en el XX aniversario de La Movida Ibiza

La gran fiesta XX Aniversario de La Movida Ibiza, que tendrá lugar este sábado en la playa de S’Arenal de Sant Antoni de Portmany, contará con la participación de La Asociación Elena Torres.

La Asocicación colocará un stand solidario en el que dará a conocer su labor y en el que se pondrán a la venta productos solidarios como las camisetas diseñadas para esta causa por Ágata Ruiz de la Prada, entre otros con los que se recaudarán fondos para continuar financiando proyecto científico que esta entidad apoya desde 2015.

Además, los asistentes podrán colaborar adquiriendo el Pack Solidario de La Movida por solo 12 euros, parte de los cuales se destinarán a esta asociación. El Pack Solidario, disponible en la web de La Movida, incluye una camiseta conmemorativa, una consumición, una bolsa exclusiva del evento y una pulsera luminosa solidaria a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

Detección precoz del cáncer

La Asociación Elena Torres ha invertido más de 600,000 euros desde 2015 para financiar un proyecto de investigación dirigido por Priscila Monteiro Kosaka. Este proyecto utiliza nanosensores y biotecnología para detectar el cáncer en sus etapas iniciales mediante un simple análisis de sangre.

Actualmente, la investigación se encuentra en su cuarta fase, realizando pruebas con muestras reales en hospitales españoles, y ha sido reconocida con la Beca Fero. El objetivo de la asociación es apoyar este trabajo para lograr una detección temprana del cáncer que sea accesible y efectiva.

La Asociación Elena Torres ha sido reconocida como una entidad de Interés General por el Gobierno de España y ha recibido otros premios por su labor.

20 años de La Movida

Este año La Movida Ibiza celebra su 20 aniversario. Creada por los DJ's Petit y Vázquez, quienes son amigos desde la infancia, la fiesta atrae a miles de personas en la playa de S'Arenal de San Antonio.

El evento se caracteriza por la música de las décadas de los 80, 90 y 2000, espectáculos en vivo y animación. En 2015, Petit y Vázquez se unieron a la marca "Children of the 80's", extendiendo su éxito a otras ciudades españolas y festivales internacionales.

En 2025, La Movida Ibiza conmemorará sus 20 años con una gira que incluirá varias ciudades de España, las Islas Canarias, Marruecos y un "barco ochentero" popular. El evento se ha convertido en sinónimo de diversión, buena música y comunidad.