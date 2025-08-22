Los DJ Awards regresan este año con dos categorías nuevas y más de cien nominados

Los DJ Awards, tras su regreso en 2024, vuelven este año y revelan las 16 categorías y los más de cien nominados del género para esta edición de 2025. Además, recuerdan que la votación pública se abrió este jueves 21 de agosto. Esta nueva edición da un paso más con "una amplia selección de categorías" que abarca géneros y geografías además del compromiso de aumentar a dos mujeres el número mínimo de nominadas en cada categoría.

La organización informa en una nota de prensa que la novedad de este año es la categoría Balearic, que premiará a djs "que encarnen la energía libre de géneros bañada por el sol, sinónimo del espíritu musical de Ibiza". También incorporan a los premios la categoría Hard Dance/Bounce, que en el último año ha vivido un "gran resurgir". Todas estas incorporaciones "refuerzan el compromiso de los DJ Awards con el reconocimiento de subculturas esenciales en el panorama electrónico".

Además de las dos categorías anteriores, en esta edición se incluyen: Afro, Breakthrough, Drum & Bass, Garage/Bassline, Hard Dance/Bounce, Hard Techno, House, International DJ, Latin/Reggaeton, Live Act, Newcomer, Prog/Melodic, Tech House, Techno y Trance.

Premios de la industria

Los DJ Awards, como siempre, presentan una serie de premios a la industria y de reconocimiento especial, propuestos por un jurado de profesionales de la música antes de que se anuncien los ganadores en la gala, cuyos detalles se comunicarán en las próximas semanas. Entre ellos destacan Track of the Summer, Party of the Summer, Icon Award, Lifetime Achievement, Eye On: MENA, DJ Livestream of the Year y Play It Back – Social Impact Award.

La organización de los DJ Awards destaca en el comunicado que desde "el exitoso relanzamiento" en 2024, estos galardones "se han consolidado rápidamente como una cita clave del calendario internacional de la música electrónica". Además, declaran que se enorgullecen "de ser una plataforma independiente y libre de pago que reconoce y celebra el talento únicamente por mérito".

Y es que, según informa la nota, las nominaciones de los DJ Awards están propuestas por un jurado independiente compuesto por expertos e integrantes de la industria, que representan a más de 50 marcas y empresas líderes de la música. Con esto aseguran que se realice "un análisis profundo de los distintos géneros y subgéneros de la cultura dj" para ofrecer "una representación auténtica y completa en la industria de la música de baile".

Estos premios, fundados en 1998, volvieron a Ibiza tras una pausa de cuatro años en una edición en la que los ganadores por género incluyeron a Black Coffee (Afro), Sam Divine (House), Armin van Buuren (Trance), CamelPhat (Progressive House), Chase & Status (D&B), Fisher (International DJ), WhoMadeWho (Organic House), y Luciano, que recibió el Ibiza Icon Award.

Los artistas nominados

En cuanto a los artistas nominados de esta año en los DJ Awards son los siguientes:

En DJ Internacional: Calvin Harris, David Guetta, FISHER, Honey Dijon, Keinemusik, Martin Garrix, Peggy Gou y Solomun.

En Afro: Black Coffee, DBN Gogo, Francis Mercier, Kitty Amor, Major League DJz, Shimza y Themba.

En Balearic: Andy Baxter, Clara Da Costa, Jason Bye, Jon Sa Trinxa, Mina y Willie Graff.

En Breakthrough: Ahmed Spins, ANOTR, Desiree, Dom Dolla, Franky Rizardo, Josh Baker, MAU P y Mestiza.

En Drum & Bass: A.M.C, Andy C, BOU, Chase & Status, Dimension, Friction, Mollie Collins, Nia Archives y SHERELLE.

En Garage/Bassline: DJ EZ, Eliza Rose, Girls Don't Sync, Interplanetary Criminal, Riordan, Sammy Virji y Silva Bumpa.

En Hard Dance/Bounce: Adrian Mills, Bad Boombox, Ben Hemsley, Hannah Laing, Kettama y Marlon Hoffstadt.

En Hard Techno: 99999999, Amelie Lens, Fantasm, I Hate Models, Klangkuenstler, Nico Moreno y Sara Landry.

En House: Dennis Cruz, Gorgon City, James Hype, Kerri Chandler, Sam Divine, Seth Troxler, The Martinex Brothers y TSHA.

En Latin House/Reggaeton: DJ Foxy, DJ Riobamba, Hugel, Juan Magan, Masivo y Tony Touch.

En Live Act: Ben Böhmer, Bicep, Fred again.., Odesza, Overmono, RÜFÜS DU SOL, SOFI TUKKER, Sofia Kourtesis y The Prodigy.

En Newcomer: Anaïs, Benwal, Deer Jade, Levi, Nala, Olive F y Super Strings.

En Progressive/Melodic House: Anyma, ARTBAT, Bedouin, Blond:ish, Franky Wah, Hannah Wants, Miss Monique y WhomadeWho.

En Tech House: Carlita, East End Dubs, Jamie Jones, Joseph Capriati, Luciano, Manda Moor, Marco Carola, Michael Bibi, Paco Osuna y PAWSA.

En Techno: Carl Cox, Charlotte de Witte, Deborah De Luca, Enrico Sangiuliano, Indira Paganotto, Marco Faraone y Sven Väth.

En Trance: Aly & Fila, Armin van Buuren, Ferry Corsten, Giorgia Angiuli, KI/KI, Nora en Pure y Paul van Dyk.