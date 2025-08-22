Denuncian el uso del Parque Natural como embarcadero de chárteres ilegales

Vecinos de la zona situada entre es Codolar y sa Caleta, dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza, denuncian el uso continuado de esta parte del litoral protegido por particulares que ofrecen el servicio en lanchas semirrígidas para chárteres ilegales. Contabilizan cada día entre siete y diez zódiacs, pero en fin de semana llegan a detectar hasta 15, para atender a las embarcaciones que se alquilan y que fondean en esta bahía.

Gran parte del litoral de Ibiza y Formentera se ha convertido en un enorme embarcadero ilegal para estas semirrígidas, ya sea para dar servicio a locales de restauración (aunque algunos tienen permiso) o para las embarcaciones que se alquilan y que fondean, en ocasiones durante semanas e incluso meses, cerca de la costa.

En este caso, suelen dedicarse al alquiler náutico, muchas veces ilegal, y cargan y descargan a los clientes mediante este sistema de transporte que no está regulado. Y que no puede llevarse a cabo fuera de los puntos oficiales determinados, en la mayor parte de los casos en los puertos de las islas.

Actividad diaria

Los vecinos de esta parte de es Codolar y sa Caleta, incluida en el municipio de Sant Josep, denuncian que el embarque y desembarque de personas es continuo en verano y piden a las administraciones más control para evitar esta práctica.

Este miércoles contaron cuatro embarcaciones semirrígidas operando con los barcos fondeados en esta bahía protegida, con al menos una treintena de personas relacionadas con este servicio esperando o llegando a la costa en un solo viaje. Y ayer jueves la actividad aumentó.

Clientes del chárter ilegal esperan a ser embarcados. | D.I.

Las quejas no se limitan a la presencia de estas embarcaciones; también advierten del ruido que provocan sus clientes, que en muchos casos llegan en taxi a la zona de madrugada después de una noche de fiesta: «Vienen finos, muchos bebidos, y la montan hasta que llega el dingui (embarcaciones auxiliares de yates de mayor tamaño) para acercarles al barco. Son muy ruidosos». Otras veces llegan los clientes con maletas y esperan en la costa «hasta que llega la zódiac y los lleva al barco alquilado».

¿Y los residuos del fondeo?

En esta parte del litoral contabilizan entre una docena y más de una veintena de embarcaciones fondeadas. «Dónde tiran sus residuos es un misterio», aunque los vecinos señalan que muchas de las lanchas dedicadas al chárter abandonan las bolsas de basura de los barcos en el recinto de una urbanización cercana.

Los vecinos recuerdan con ironía que están en un Parque Natural y que a ellos les impiden cualquier actividad mientras existe cierta impunidad con los chárter. Y matizan con «cierta impunidad» porque han visto a inspectores del Govern «dos veces» este verano. «Normalmente no viene nadie a controlar, esto es tremendo», añaden.

Además, la zona de baño no está protegida con boyas, por lo que las motos de agua y las pequeñas semirrígidas navegan entre los bañistas sin control. «Un día habrá un accidente grave», advierten.