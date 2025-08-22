Denunciado un taxista drogado y otros tres sin uniforme en Ibiza

La Policía Local ha denunciado a un taxista que arrojó un resultado positivo en drogas en un control. "Nuestra prioridad es garantizar la seguridad viaria y velar por el cumplimiento de la normativa", publica el cuerpo en sus redes sociales.

Los agentes han interpuesto también estos días otras tres denuncias más por incumplimiento de la ordenanza municipal en relación con el uso obligatorio del uniforme. El nuevo reglamento del taxi incorpora un anexo en el que se regula la vestimenta de los taxistas: pantalón corto «tipo chino» para hombres y mujeres, así como el uso de «falda corta de vestir azul marino (tres centímetros como máximo por encima de la rodilla)».

La normativa contempla que las sanciones leves supongan una multa de hasta 400 euros; en el caso de las graves, hasta 1.000 euros y en el de las muy graves, un máximo de 6.000.

En julio otros dos taxistas fueron multados en Vila por consumo de drogas. Más curiosa fue otra denuncia del pasado mes cuando los agentes cazaron durante un control policial a un taxista de Barcelona operando ilegalmente en Ibiza.