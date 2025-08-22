Denunciado un conductor por aparcar el coche y la moto de agua en el carril bici en Ibiza

Un coche aparcado en el carril bici de la Calle Pere Francés. Esta es la imagen que nos comparte la Policía Local de Ibiza a través de redes. "La receta no ha llegado por mar... sino volando", comenta el cuerpo en su post.

Esta broma venía por la moto de agua que arrastraba el vehículo, un Jeep Wrangler azul metalizado, con un remolque.

Los agentes también han agradecido en su post la colaboración ciudadana para encontrar este vehículo y mandan un mensaje claro: "Recordad, los carriles bici son para bicicletas, no para motos de agua".

La multa por aparcar en un carril bici asciende a 200 euros.