Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza

Con una eslora de 50 metros, un diseño futurista y prestaciones propias de un hotel cinco estrellas, el yate Crazy Me navega estos días en aguas de Ibiza. Construido por el astillero holandés Heesen Yachts y entregado en 2013, esta embarcación combina ingeniería de alto rendimiento con un interiorismo totalmente personalizado.

Diseñado por Gary Grant, con un casco aerodinámico inspirado incluso en el fuselaje del Boeing 787, Crazy Me destaca por sus ventanales curvos de más de dos metros de altura. A pesar de su construcción en aluminio, el yate incorpora seis toneladas de cristal, una hazaña técnica notable por su diseño y por la dificultad de integrar estas superficies en la estructura sin comprometer su resistencia.

La embarcación cuenta con seis camarotes de lujo para 12 invitados y una tripulación de hasta diez personas. Entre sus zonas comunes más exclusivas está una piscina que se transforma en una pista de baile equipada con luces, cabina de DJ y un sistema de sonido tan potente que, durante las pruebas en alta mar, se dice que pudo escucharse a más de cinco millas de distancia.

¿Quién es realmente su dueño?

La identidad del propietario continúa siendo objeto de debate. Según SuperYachtFan, el yate pertenece a Naguib Onsi Sawiris, multimillonario egipcio con una sólida trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, consolidada tras la venta de Orascom. Sin embargo, medios italianos como Corriere.it y TeleBari.it han afirmado que pertenece al empresario Rattan Chadha, conocido por fundar la cadena de ropa Mexx y la cadena hotelera citizenM.

¿Cuál es el precio del barco?

El precio estimado de este superyate ronda los 30 millones de dólares. El mantenimiento anual de una embarcación de este nivel puede oscilar entre uno y tres millones de dólares, incluyendo seguro, tripulación, combustible, amarre y servicios técnicos. En puertos exclusivos del Mediterráneo, el amarre diario para yates de 50 metros puede superar los 3.000 euros.

Crazy Me fue finalista en los World Superyacht Awards (categoría motor semi‑desplazamiento de más de 45 metros) y también en los ShowBoats Design Awards en la categoría de diseño interior, ambos en 2014.