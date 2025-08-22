El Consell de Ibiza saca a concurso por segunda vez las obras del peligroso cruce de Forada en Santa Agnès
Los trabajos tendrán un presupuesto de 632.039 euros
EFE
El Consell de Ibiza aprobó este viernes el expediente de contratación para licitar por segunda vez la mejora del cruce de Forada (EI-500) para reducir su "elevada peligrosidad", informa la administración insular en un comunicado. Esta intersección es un punto de tráfico conflictivo en la red viaria de Ibiza por su proximidad al colegio Buscastell, el bar Can Tixedó y el aparcamiento que acoge cada sábado el mercado de producto local.
Las obras, que han sido objeto de varias peticiones vecinales, aumentan su presupuesto hasta 632.039 euros y tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses. Es la segunda vez que este proyecto sale a licitación tras quedar desierto en diciembre de 2024, cuando tenía un importe de 460.766 euros.
Los trabajos contemplan la ordenación de los accesos al aparcamiento, la mejora del drenaje, el pavimento de la vía y las aceras, la ejecución de las paradas de autobús y la instalación del alumbrado público en puntos estratégicos, principalmente frente al centro escolar. También se construirán pasos de peatones sobreelevados y se instalará nueva señalización horizontal para reducir la velocidad y dar mayor seguridad a los peatones.
El vicepresidente primero y conseller de Red Viaria, Mariano Juan, asegura que esta actuación dará respuesta a una "demanda histórica" de los vecinos de Buscastell y Forada, que reclaman desde hace años mejoras en un punto "especialmente peligroso donde se han producido numerosos accidentes".
