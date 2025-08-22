Charla y firma de libros de Míriam Tirado en el Club Diario de Ibiza

'Sentir. Cómo acompañar todo lo que sentimos y lo que sienten los niños’ es el título de la intervención que Míriam Tirado ha elegido para su participación la V Jornada Gestionando Familias que organiza el Club Diario de Ibiza, el martes 26 de agosto a las 18.30 horas.

La psicóloga, psicoterapeuta y maestra Manuela López Serra será la presentadora la jornada.

Míriam Tirado ha escrito cuentos infantiles editados tanto en castellano como en catalán y en otros idiomas, entre ellos ‘El hilo invisible’, ‘Tengo un volcán’, ‘La FiesTETA’ o ‘Sensibles’. También ha publicado otros títulos para adultos: ‘Rabietas’, ‘Vínculos. Gestación, parto y crianza consciente’, ‘Límites’ y una novela titulada ‘Removidas’. Y para preadolescentes y adolescentes, ‘Me llamo Goa’, una colección para que ya va camino de la octava entrega.

Cómo tener una buena relación de pareja

Su último libro es ‘Cómo tener una buena relación de pareja criando y creciendo juntos’. Un libro ideal tanto para parejas que todavía no tienen hijos, como para las que ya los tienen y quieren llevar su relación a otro nivel: más conectada y plena.

Puedes asistir con tus hijos, que podrán disfrutar de una tarde de juegos y entretenimiento en los jardines del Club Diario de Ibiza con las monitoras de Sueños de Ibiza. La inscripción de los niños es gratis. Solo tienes que indicarlo a la hora de comprar tu entrada.

Al final de la charla Míriam Tirado firmará ejemplares de sus libros, que se podrán adquirir allí mismo, en el puesto de Barco de Papel.

