Carla Román regresa a Ibiza para ofrecer un concierto magistral

Carla Román, la pianista española de 17 años, y ganadora de 20 concursos nacionales e internacionales, regresa a Ibiza para ofrecer un concierto magistral con obras maestras de Frédéric Chopin y Maurice Ravel. La cita está programada para el sábado 23 de agosto de 2025, a las 21 horas en el Centre parroquial de Sant Carles. La entrada para el recital, con una duración de 60 minutos, es un donativo de 5 euros y será gratuito para menores de edad.

En su regreso a Sant Carles, Román interpretará el Preludio en Re b Mayor, op. 28 nº 15, “Gota de agua” (1839); Balada n° 4 en fa menor, op. 52 (1842) y la Sonata nº3 en si menor, op. 58 (1844) de Frédéric Chopin y “Ondine” de Gaspard de la Nuit (1908), de Maurice Ravel.

Una trayectoria impecable

Carla Román Vázquez, nacida en Cádiz en 2008, comenzó a estudiar piano y violonchelo a los cuatro años y medio con su madre, Patricia Vázquez García, y prosiguió con el pianista Luis Fernando Pérez, después, ha realizado cursos de perfeccionamiento y clases magistrales. Hizo su debut con orquesta a los 10 años y unos meses más tarde realizó su primer recital en solitario. Román obtuvo el primer premio por unanimidad en la pasada edición del XXV Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2023.

Ha tocado en múltiples salas de conciertos, tanto en España y en el extranjero. Ha participado en varios festivales como VII Hamburg Chopin Festival (Alemania), Orquesta de RTVE, Orquesta Álvarez Beigdeber, o Iberian Sinfonietta, y también ha aparecido en Televisión Sudafricana, RNE Radio clásica, Canal Sur y La Partytura.

A sus 17 años, Carla Román está llamada a ser la pianista española de referencia y una de las grandes del panorama internacional. La gaditana ha logrado ganar 20 concursos nacionales e internacionales y de Ibiza viajará directamente a Los Ángeles (EEUU) para culminar sus estudios con el Maestro Fabio Bidini en la prestigiosa Colburn School.