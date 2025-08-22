Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El Ayuntamiento de Santa Eulària explora estrategias de comunicación para impulsar el turismo familiar
El Consistorio también valoró la evolución de la temporada estival en su reunión con Santa Eulària Empresarial
Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària exploró estrategias de comunicación para impulsar el turismo familiar y valoró la evolución de la temporada estival en su reunión con Santa Eulària Empresarial. El Consistorio indica en un comunicado que el encuentro sirvió para que ambas entidades se coordinasen en temas de gestión turística. Esta reunión formó parte del compromiso por fortalecer el desarrollo del sector en Santa Eulària y consolidar el municipio como un destino familiar de referencia en Ibiza.
