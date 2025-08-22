Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Arde el mar de Ibiza: una moto de agua se incendia en la playa de Talamanca
La Policía Local sofocó el fuego con ayuda de los socorristas
Una moto de agua ardió en las aguas cercanas a la playa de Talamanca este mediodía sin causar daños personales.
La Policía Local actuó rápidamente cuando la corriente acercó la embarcación a la arena y sofocó el incendio junto con los socorristas. De momento, no se sabe por qué comenzaron las llamas.
Según testigos presenciales, el fuego provocó un fuerte olor a plástico quemado en el lugar y, por suerte, las llamas no se propagaron a los barcos cercanos.
