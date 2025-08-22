Arde el mar de Ibiza: una moto de agua se incendia en la playa de Talamanca

Una moto de agua ardió en las aguas cercanas a la playa de Talamanca este mediodía sin causar daños personales.

Helmo Borghaerts

La Policía Local actuó rápidamente cuando la corriente acercó la embarcación a la arena y sofocó el incendio junto con los socorristas. De momento, no se sabe por qué comenzaron las llamas.

Según testigos presenciales, el fuego provocó un fuerte olor a plástico quemado en el lugar y, por suerte, las llamas no se propagaron a los barcos cercanos.