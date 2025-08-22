Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

Arde el mar de Ibiza: una moto de agua se incendia en la playa de Talamanca

La Policía Local sofocó el fuego con ayuda de los socorristas

No te pierdas el incendio de una moto de agua en Talamanca

No te pierdas el incendio de una moto de agua en Talamanca

Instagram @marcegomez1989

Redacción Digital

Ibiza

Una moto de agua ardió en las aguas cercanas a la playa de Talamanca este mediodía sin causar daños personales.

Este es el vídeo del incendio de una moto de agua en Talamanca

Este es el vídeo del incendio de una moto de agua en Talamanca

Helmo Borghaerts

La Policía Local actuó rápidamente cuando la corriente acercó la embarcación a la arena y sofocó el incendio junto con los socorristas. De momento, no se sabe por qué comenzaron las llamas.

Noticias relacionadas y más

Según testigos presenciales, el fuego provocó un fuerte olor a plástico quemado en el lugar y, por suerte, las llamas no se propagaron a los barcos cercanos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents