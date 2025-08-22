Alexandre Lutz clausura el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza 2025

Alexandre Lutz, Primer Premio del XXV Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2023, presenta su disco 'Belleza sobre belleza' como parte del galardón y será el encargado de clausuras el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. La actuación se llevará a cabo el domingo 24 de agosto de 2025, a las 21 horas, en el Centre Parroquial de Sant Carles. La entrada para el recital, con una duración de 70 minutos, es un donativo de 5 euros y será gratuito para menores de edad. Durante el evento, Lutz otorgará a todos los asistentes una copia de su disco firmado.

Alexandre Lutz García se inició en la música a muy temprana edad en su ciudad natal, antes de seguir sus estudios en Alicante. En 2020 fue admitido en el Conservatorium van Amsterdam, donde se graduó en un Máster de interpretación y un Máster de pianista acompañante y, además de su formación en los Países Bajos, obtuvo el Máster de interpretación musical por la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Lutz es el pianista de referencia de la cantera actual de pianistas españoles, y además del concurso de Sant Carles, ha sido galardonado múltiples veces en el último lustro.

En su faceta como solista, ofrece de forma habitual conciertos en España, Francia y Países Bajos.

En el ámbito de la música de cámara, protagoniza conciertos con diferentes agrupaciones. En la actualidad, es parte del dúo Alyosha (violonchelo y piano), formación con la que desarrolla una importante actividad en los Países Bajos.