Alerta a los infractores: Santa Eulària instala cámaras inteligentes a prueba de vandalismo en 15 puntos de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Santa Eulària instala 15 cámaras de videovigilancia del tráfico en diferentes puntos de aportación de residuos del municipio para controlar la movilidad de los vehículos en estos entornos y frenar los comportamientos incívicos. El Consistorio indica en un comunicado que los dispositivos estarán en funcionamiento en zonas especialmente conflictivas del territorio y cinco de ellos ya están en funcionamiento.

Las cámaras tendrán un coste cercano a los 150.000 euros y la compra e instalación corre a cargo del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria y playas que gestiona la empresa Valoriza. Se trata de kits inteligentes compuestos por una unidad CPU con dos cámaras inteligentes a prueba de vandalismo y un armario con paneles solares, control remoto y sensores ambientales.

De manera adicional, se ha comprado la licencia para detectar vertidos ilegales en los contenedores. La visualización de estos dispositivos correrá a cargo de la Policía Local, que, a petición del departamento de Medio Ambiente, comprobará cualquiera de los puntos monitorizados. Éstos serán: el Coll de sa Vaca (en el barrio de Can Guasch de Santa Eulària), la zona del Campo de golf (Cala Llonga), s'Hort d'en Josepet (Camí des Fil, Sant Carles), Can Ferrer (salida de Sant Carles hacia Cala Llenya) y la zona de Atzaró. Les seguirán, Samsara (carretera de Sant Carles frente al camí des Novells), el término de Sant Rafel (Santa Gertrudis, dirección al hipódromo), las cuadras Es Puig (rotonda salida de Santa Gertrudis hacia Sant Miquel), el Pozo (Siesta-es Puig d'en Fita), la urbanización Can Furnet de Jesús (punto exterior), el camino de tierra de Can Guasch, el pou d'en Gatzara (Santa Gertrudis dirección Sant Mateu), la carretera de Santa Gertrudis antes del cruce a Morna-Can Caus, s'Aigua Blanca (término de Sant Joan, dirección Sant Vicent) y Can Bessó (Calle de la Métlera, Jesús).

Expedientes a productores de desechos

Hasta la fecha, el área de Medioambiente ha abierto 15 expedientes a productores singulares y particulares por vertidos fuera de contenedores y los infractores se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 400 y los 2.000 euros. Se espera que la puesta en marcha de estos elementos de vigilancia ayude, aún más, a disuadir este tipo de actividades incívicas.

A la instalación de estas cámaras, que también van a utilizarse para el control del tráfico para tratar de disminuir los siniestros viales, se suman otras actuaciones impulsadas para mejorar la limpieza y la gestión de residuos. De hecho, en este momento continúa el despliegue del nuevo modelo de recogida con más medios, contenedores y servicios.

En este sentido, durante el mes de julio se recopilaron 3.430 toneladas de residuos y la recogida selectiva registró un incremento notable en comparación con el mes de junio de este mismo año. Por un lado, se acumularon más de 30 toneladas de papel y cartón y 13 de envases. Especial mención merece la recogida de la materia orgánica, con un total de 406 toneladas, 46 más que el mes pasado. De esta manera, Santa Eulària se sitúa como el segundo municipio de la isla que más materia orgánica recoge pese a tan solo trabajar con productores singulares. Estos datos reflejan una tendencia positiva en la separación y gestión de residuos en el territorio.

El Consistorio recuerda que depositar residuos fuera de los contenedores está sancionado por la normativa municipal con multas que pueden alcanzar los 2.000 euros en función de la gravedad. El objetivo no es recaudatorio, sino concienciar y garantizar que el esfuerzo de la mayoría de ciudadanos responsables no se vea empañado por la actitud de unos pocos.