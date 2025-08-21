Vicent Marí, presidente de Ibiza: "La atención de los menores migrantes en Ibiza es límite, incluso desesperada"

El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, ha participado hoy en la reunión convocada por la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, con los presidentes de los cuatro consells insulares para abordar la crisis migratoria que afecta al archipiélago.

Durante el encuentro, el presidente Marí ha trasladado que la situación en Ibiza es "límite, incluso desesperada", con un sistema de protección de menores completamente tensado y sin capacidad de respuesta suficiente ante la llegada constante de pateras.

Según ha explicado, en los últimos meses han llegado 46 menores no acompañados y en estos momentos se está atendiendo a 78 menores migrantes, repartidos entre gestión pública y privada. Esto representa el 55,7% del total de 140 menores actualmente en acogimiento. "Por mucho que hayamos reclamado ayuda, nos hemos encontrado solos: buscando espacios, contratando servicios y destinando cerca de tres millones de euros para hacer frente a esta situación", ha señalado.

El presidente ha recordado que recientemente se ha tenido que habilitar un nuevo espacio en el centro de menores de sa Coma, con un coste de 473.000 euros, y se han tramitado contratos de emergencia para cubrir la demanda asistencial. Todo ello, ha dicho, repercute "en el agotamiento de los equipos educativos y técnicos, así como en otros proyectos que han quedado parados", informa el Consell en un comunicado.

Marí ha remarcado que la presión actual no es una cuestión de solidaridad, sino "una cuestión de capacidad y de necesidad", y ha insistido en que el Consell Insular no puede afrontar unilateralmente un fenómeno migratorio de esta magnitud.

Además, ha apoyado la estrategia acordada por el conjunto de instituciones de las Baleares, que incluye la presentación de un recurso legal contra el Real Decreto que regula la acogida de menores migrantes y la petición de su suspensión cautelar, al tiempo que reclama más colaboración en Europa con la movilización de Frontex para frenar la ruta balear y exige al Estado más medios de seguridad.

Por último, ha reclamado al Estado que reconozca la ruta abierta entre Argelia y Baleares y actúe en origen para evitar que la situación continúe deteriorándose. "Quien tiene las competencias para poder detener esta crisis debe actuar de una vez", ha concluido.