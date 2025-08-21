Una treintena de expedientes por irregularidades en el mar pitiuso

El Govern, a través de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha levantado un total de 82 actas desde el mes de junio en las inspecciones de vigilancia del litoral. Estas diligencias, tramitadas por la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo, corresponden a 45 casos en Mallorca, 19 en Ibiza, 10 en Formentera y ocho en Menorca, y sirven para identificar posibles irregularidades, según indicó la conselleria en un comunicado.

Las infracciones más frecuentes detectadas por los inspectores son tener la declaración responsable de chárter caducada, no haber presentado la declaración responsable, no incluir el número del Registro Balear de arrendamiento de embarcaciones y barcos de recreo en el contrato, y realizar venta de billetes con una embarcación con declaración responsable para hacer chárter.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, destacó ayer que este año se ha intensificado «de manera notable» la inspección y el control, lo que se refleja en el número de actas levantadas, que ya superan significativamente las cifras de años anteriores.

Garantizar la legalidad

«El objetivo es claro: disuadir las prácticas irregulares y garantizar que la actividad náutica se lleve a cabo dentro de la legalidad y con respeto al medio marino. Es una muestra clara de que la vigilancia es más estricta y efectiva que nunca», dijo. El nuevo servicio de vigilancia del litoral cuenta este año con «una dotación sin precedentes de recursos humanos y técnicos».

Entre las principales novedades destaca el uso de un dron que opera diez horas diarias durante agosto, una herramienta que ha permitido mejorar la detección de irregularidades en tiempo real, actuar con mayor rapidez y reforzar la capacidad de control en áreas de mayor afluencia de barcos.

El calendario de inspecciones prevé actuaciones en las cuatro islas, con la colaboración de diferentes administraciones y cuerpos operativos. Estas actuaciones incluyen la supervisión de los fondeos, el control de embarcaciones de chárter sin autorización y la recogida de datos para futuras intervenciones.