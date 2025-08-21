El Govern señala que un sistema de ósmosis en sa Coma no es la solución más rápida contra la sequía en Ibiza

El Govern balear no contempla, por el momento, la instalación de un sistema de ósmosis en sa Coma como medida a corto plazo para afrontar la situación de las reservas hídricas de Ibiza. Esta es una de las propuestas que compartió Alianza por el Agua con Diario de Ibiza tras conocerse que la media ponderada de las reservas de la isla llegaron a un 29% en el mes de julio.

«La solución pasa por no salinizar el agua en las redes de alcantarillado», indica el director de Recursos Hídricos del Govern balear, Joan Calafat. Así también lo consideró Alianza por el Agua, que explicó que, a pesar de que en la nueva depuradora de sa Coma se aplique el tratamiento terciario, que elimina contaminantes del agua, el mal estado del alcantarillado provoca que el agua depurada mantenga niveles de salinidad que imposibilitan su reutilización y se acabe virtiendo al mar.

Por este motivo, la organización planteaba terminar de eliminar la sal del caudal tratado mediante ósmosis para después verterlo a torrente, lo que se conoce como recarga indirecta. Al respecto, Calafat indica que esto se debe estudiar con el fin de garantizar «el buen resultado y la protección de los acuíferos». Asimismo, puntualiza que, para hacer la recarga se tendría que verter «agua desalada en una balsa de filtración y estudiar dónde colocarla porque no tendría sentido desalar agua para ponerla en un acuífero cárstico en el que el agua vaya a parar al mar». Además, señala que habría que estudiar a qué caudales se aplicaría la ósmosis inversa «porque no hay que olvidar que tiene un rechazo que también tiene su parte conflictiva».

Por este motivo, Calafat explica que «es evidente» la solución de la recarga «pero primero hay que estudiar cómo hacerlo y estos estudios requieren de un tiempo y esto no se ha hecho durante estos últimos años», critica. Eso no quita que señale que, evidentemente, si se solucionase la situación de este agua depurada que va a parar al mar estaría «resulto el problema de los recursos hídricos de Ibiza»