El álbum
Una serpiente viene a vernos
Un ofidio se presentó en la puerta de la redacción de Diario de Ibiza, lo que aportó una prueba más de la amenaza a la que estas especies invasoras someten a la sargantana ibicenca. La serpiente, que medía unos 70 centímetros, fue sacrificada al instante para contener la plaga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara', declara la víctima
- El Google Maps del sexo localiza casi 100 rincones para un ‘rapidín’ en Ibiza y 11 en Formentera
- La Aemet alerta de un cambio brusco del tiempo en Ibiza y Formentera: lluvias y tormentas muy fuertes
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Piden 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para el bolso en un restaurante de Ibiza
- Herido grave un joven de 22 años al precipitarse de un hotel en Sant Antoni
- Homenaje a un disc jockey mítico de Ibiza