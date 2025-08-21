El álbum

Una serpiente viene a vernos

Una serpiente viene a vernos | C.M.

Una serpiente viene a vernos | C.M.

Un ofidio se presentó en la puerta de la redacción de Diario de Ibiza, lo que aportó una prueba más de la amenaza a la que estas especies invasoras someten a la sargantana ibicenca. La serpiente, que medía unos 70 centímetros, fue sacrificada al instante para contener la plaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents