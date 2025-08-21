Este es el piso en venta más barato en Ibiza, según Idealista
Cuesta 150.000 euros y está ubicado en Sant Antoni
Si encontrar un piso de alquiler aceptable en Ibiza ya es una odisea, no digamos comprarlo... La vivienda en venta más barata en la isla, según el portal Idealista, es un apartamento en el municipio de Sant Antoni. Una "oportunidad exclusiva de inversión", según describe este portal. "Pensado única y exclusivamente para inversores pasivos que buscan propiedad, rentabilidad fija y cero preocupaciones de gestión", añaden en el anuncio.
"Este inmueble es mucho más que un apartamento: es una máquina de generar ingresos. Con licencia turística activa y contrato de gestión en vigor, ofrece al comprador un retorno asegurado del 10% anual, sin necesidad de dedicación, sin riesgos operativos y con la tranquilidad de ser el dueño de la propiedad", animan a los interesados.
Dispone de una habitación doble, un baño completo, salón-comedor y cocina equipada. Está ubicado en una zona con acceso a comercios, ocio, transporte y a la playa. Tiene un valor de 150.000 euros.
¿A quién va dirigido?
Idealista asegura que esta inversión es "exclusivamente para inversores pasivos". "Es decir, personas que quieren ser dueños de un inmueble en una de las zonas más cotizadas de la isla, pero sin implicarse en su uso ni en su explotación turística. No es una oportunidad para quien desee vivirlo, usarlo de segunda residencia o gestionarlo por cuenta propia", recalcan. Además, dejan la propuesta clara: "Tú compras la propiedad. La empresa gestora la explota. Tú recibes cada año tu 10% garantizado".
