El Ayuntamiento de Ibiza renovará el edificio de baños de es Soto y creará una cafetería con terraza

El Ayuntamiento de Ibiza prepara un nuevo proyecto para renovar los baños públicos de es Soto, que prevé aprovechar también como cafetería y crear una terraza en su cubierta. De esta manera, se busca integrar el edificio en el paseo que se está creando en el Camí del Calvari, ya que quedará en la plaza pública que se formará en la confluencia del acceso al Parador, a la parte alta de Dalt Vila y los senderos de es Soto.

Los operarios levantan los muros de piedra del Camí del Calvari. | J.A.RIERA

De hecho, la remodelación de este edificio de servicios en es Soto estaba incluida como mejora en el concurso público para las obras de remodelación del Camí del Calvari. Es decir, se trata de propuestas añadidas a la obra principal que pueden asumir las constructoras, de manera voluntaria, para recibir mayor puntuación en el proceso de selección.

En este caso, la actuación sugerida por el Consorcio Ibiza Patrimoni de la Humanitat no fue incluida en la oferta que resultó ganadora, presentada por Hermanos Parrot. No obstante, Vila sigue adelante con su idea y prepara una nueva vía para sacar adelante la renovación de estas instalaciones públicas, según indica a este diario la portavoz del Consistorio.

Infrautilizado

Estos baños se instalaron a raíz de las demandas de las empresas que organizaban excursiones a Dalt Vila, sobre todo para el turismo del Imserso, ya que sus usuarios apenas disponían de baños públicos en la zona. Se eligió ese emplazamiento en es Soto porque se encontraba en el punto de llegada y partida de los autocares, junto a dos de los túneles de acceso al recinto amurallado.

El Ayuntamiento considera que este inmueble, actualmente, «se encuentra infrautilizado y desmejorado», tal y como consta en su anteproyecto. Dada su ubicación estratégica, propone renovar la edificación, manteniendo su estructura.

Obras en la confluencia del acceso a es Parador con los senderos de es Soto. / J.A. RIERA

Para ello, propone redistribuir los espacios, desmontar los baños existentes, conservando dos de ellos, para crear un equipamiento con un bar cafetería. La azotea se aprovecharía como terraza y mirador. Precisamente, las obras de remodelación del Camí del Calvari incluyen conectar este edificio con la red de saneamiento, ya que hasta ahora contaba con un depósito para las aguas sucias.

Además, se aprovecha para renovar la red de abastecimiento de agua potable y añadir la de evacuación de pluviales. En estos momentos, los operarios están abriendo las zanjas para las canalizaciones hasta el acceso al Parador y empezando a levantar los muros de piedra que embellecerán el paseo.

La intervención renovará un tramo de 450 metros de longitud, en el que se elimina uno de los dos carriles de circulación para habilitar una línea de aparcamiento. De esta manera, el tráfico estará regulado por un semáforo en la subida desde la extensión de la UIB y otro para bajar desde es Soto. También se instalarán dos miradores con vistas a es Freus y una zona de descanso. Según destaca el Ayuntamiento, los trabajos van al ritmo esperado para que estén listos a final de año.

Recientemente, el Consistorio y Paradores se han enfrentado públicamente por las obras del Camí del Calvari. Por una parte el organismo estatal acusó a Vila de no haber informado del inicio de las mismas y generar un retraso en la apertura del hotel con estos trabajos. Por su parte, el Ayuntamiento replicó que había anunciado que los trabajos se iban a llevar a cabo y recordó que aún no se le había notificado una fecha de apertura del Parador.