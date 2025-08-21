La noche flamenca de Ayuso y Vicky Martín Berrocal en Ibiza

El grupo Ibossim Flamenco Ibiza no deja de actuar para famosos en la isla. Una semana después de sacar a bailar flamenco a la cantante Dua Lipa, ha publicado este jueves una imagen junto a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la actriz y diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal.

En la publicación que ha compartido Ibossim en su cuenta de Instagram, aparecen la bailaora del grupo, Lidia Escudero, su hermana Noemí, cantaora del grupo, y el percusionista Pedro García junto a las dos celebridades. Tras ellos aparece una larga mesa en la que aparecen otras personas en lo que parece haber sido una noche de celebración en la isla. "Lo que era una actuación en una villa más nos sorprendió primero encontrándote a ti rodeada de los tuyos y terminó siendo un encuentro íntimo alrededor de una mesa", agradece el grupo en otra publicación en la que aparecen también con su guitarrista, Luís González, sólo junto a Berrocal.

La última actuación del grupo para un famoso en la isla fue para la cantante y compositora Dua Lipa, para quien ya es tradición contar con los flamencos ibicencos. En una publicación compartida por Ibossim en sus redes hace cinco días aparece la artista británica bailando al son de 'Regoleta', de Niña Pastori y 'Volando voy', de Camarón de la Isla. En los vídeos también se puede ver al diseñador francés Simon Jacquemus cantando esta última canción junto al grupo.

De hecho, el grupo está acostumbrado a moverse entre celebridades de tanto renombre, puesto que ha actuado para Paul McCartney, David Guetta o Leo Messi. Además, ha sido invitado a lugares tan lejanos como Dubái, Emiratos Árabes Unidos o Rusia.