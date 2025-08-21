Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

No hay dos sin tres. Y eso lo saben bien los aficionados a los espectáculos de fuegos artificiales de Eivissa. Este domingo Sant Antoni vive el día grande de las fiestas de Sant Bartomeu, que llegará, como es habitual, con su tradicional procesión a la caída del sol y su espectáculo pirotécnico que teñirá la bahía de estallidos de colores. Una jornada bien intensa. Tras los del 8 d'Agost y los del 15 de agosto de ses Figueretes, Sant Bartomeu completa el trío de castillos de fuegos artificiales. Pero no sólo de chispas viven el hombre y la mujer. Así que el fin de semana llega cargadito de actividades. Y para todos los gustos y edades, aunque es cierto que los más pequeños son los grandes protagonistas de este coletazo de agosto, porque en casi todas las fiestas han pensado en ellos.

Los peques de la casa tienen dónde escoger. Esta misma mañana (11 horas) hay un taller de astronomía en la biblioteca de Sant Antoni y el viernes (18 horas) otro de artesanía relacionada con tradición en el Molí d'en Simó. Además, el sábado (19 horas) podrán bailar y cantar en la versión infantil de 'La Movida', 'La Movidita', en el Passeig de ses Fonts y el domingo (10.30 horas) bañador y toalla en ristre y rumbo a la 'Fiestuki Splash' de la espuma en la plaza de España. Todo ello en las fiestas de Sant Bartomeu, pero hay más. En las de Sant Agustí, los pequeños podrán enfrentarse a una apasionante aventura, la 'Missió Cuc de Garrova', una gincana que comenzará a las 10.30 horas del sábado en la plaza de Sant Agustí, que entra ya de lleno en sus fiestas patronales. Y el domingo a las doce del mediodía hay una 'Fiesta Refrescante Infantil' en el campito de Platja d'en Bossa, que también comienza sus fiestas.

Los que estén ya un poco más creciditos tienen muchas opciones de divertirse. Como siempre, la música, que en esta isla no falta. El jueves en Sa Punta des Molí (19 horas) se rendirá un homenaje a José Padilla, el padre del chill-out; hay microconciertos en Cala Llonga (21 horas) y Antonio Baciero interpretará al Beethoven más desconocido en el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza (21 horas), que ofrecerá conciertos a la misma hora el viernes, sábado y domingo. Un planazo para los más melómanos. En Sant Antoni viernes hay clases de rock y concierto de The Metrallas en el IX Sunset Swing Festival (20 horas) en el paseo de s'Arenal y en el aparcamiento del Mercat Pagès de Sant Antoni se abre la carpa rociera (21 horas) mientras que en Platja d'en Bossa estarán D-Ramones, La Re-Movida y The Rosemary Family (a partir de las 20 horas) tras la inauguración oficial de las fiestas con políticos y ball pagès. Las fiestas del barrio de la frontera sur de Vila contarán con una Flower Power animada por Dj Pharma (sábado, 23 horas) y no pocas actividades gastronómicas: sardinada y choripán (sábado, 12 horas) y paella popular (domingo, cómo no, a las 14 horas).

La danza es la protagonista del nuevo espectáculo del ciclo 'Nits de Tanit' (viernes, 22 horas) con el espectáculo 'Guerrero', de Eduardo Guerrero. Aunque si lo que se prefiere es bailar en vez de ver cómo otro lo hace (salvando las distancias, claro) el sábado a la misma hora el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni acoge una fiesta del veinte aniversario de La Movida, con los dj Petit & Vázquez que, además, tiene una parte solidaria, a beneficio de la asociación Elena Torres para la Investigación del Cáncer. ¿Qué mejor motivo para enfundarse en un tutú a lo Madonna y bailar con los éxitos de los 80 y 90?

Petit y Vázquez con su público, en una edición de La Movida. / Sergio G. Cañizares

Quienes sean más de contemplar arte que de mover el esqueleto tienen cuatro nuevas exposiciones que visitar este fin de semana: las fotografías con cámara oscura de Vera Lutter (Parra y Romero), las pinturas de Elizabeth Louy (sala de Santa Eulària) y de Wendy Williams (Can Jeroni) y la colectiva de los artistas de Sant Agustí (Can Curt).

Si no salen de casa será porque de verdad no quieren, porque planes hay a todas horas, para todos los gustos y para todas las edades.

JUEVES 21 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

11 horas: taller infantil de astronomía. De 6 a 10 años. Inscripción previa en biblioteca@santantoni.net. A cargo de la bióloga y divulgadora Teresa Marí.

taller infantil de astronomía. De 6 a 10 años. Inscripción previa en biblioteca@santantoni.net. A cargo de la bióloga y divulgadora Teresa Marí. 18 horas: torneo de petanca de promoción. Inscripción gratuita el mismo día. Plaza de España.

torneo de petanca de promoción. Inscripción gratuita el mismo día. Plaza de España. 19 horas: 'Sun Sets x Eivissa'. Una celebración de la música como patrimonio cultural inmaterial de Ibiza. Organizan: Dipef & EarthPercent. Auditorio de Sa Punta des Molí.

Fiestas de Sant Agustí

19.30 horas: Inauguración de la exposición ‘Artistas de Sant Agustí’, organizada por la Asociación de Vecinos, en Can Curt.

Fiestas de Cala Llonga

21 horas: Microconcierto de Querencia en el restaurante SOS.

Microconcierto de Querencia en el restaurante SOS. 21 horas: Microconcierto de The Rosemary Family en el bar restaurante Lounge Café 68, el bar restaurante Albatros y el bar Madisson.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Antonio Baciero, piano. Obras del Archiduque Rodolfo de Habsburgo, Köchel y Beethoven. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

Jazz Dreamers. Jazz. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Rock. 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Fiesta de la espuma en Platja d'en Bossa el año pasado / Toni Escobar

VIERNES 22 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

18 horas: artesanía. Talleres infantiles a cargo de laa Colla de l’Horta, relacionados con la indumentaria tradicional, las fibras vegetales, las hierbas aromáticas y mucho más. Es Molí d’en Simó.

artesanía. Talleres infantiles a cargo de laa Colla de l’Horta, relacionados con la indumentaria tradicional, las fibras vegetales, las hierbas aromáticas y mucho más. Es Molí d’en Simó. 20 horas: IX Sunset Swing Festival. Inauguración. Clases de rock’n’roll con Sunset Swing Club y Swing & Co. DJ Betterman (vinilos a 45 rpm) y concierto de The Metrallas (rockabilly). Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

IX Sunset Swing Festival. Inauguración. Clases de rock’n’roll con Sunset Swing Club y Swing & Co. DJ Betterman (vinilos a 45 rpm) y concierto de The Metrallas (rockabilly). Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany). 20.30 horas: Ballada de verano. Con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. Plaza de detrás de la iglesia.

Ballada de verano. Con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. Plaza de detrás de la iglesia. 21 horas: Carpa Rociera. Apertura de la carpa de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. Con actuaciones, baile y música flamenca. Hasta el 24 de agosto. Aparcamiento del mercat pagès.

Fiestas de Sant Agustí

21 horas: Ball a sa Plaça.

Ball a sa Plaça. 21.30 horas: Taller de astronomía. Imprescindible inscribirse en apropantlanatura@gmail.com.

Fiestas de Cala Llonga

20.30 horas: Microconcierto de Pedro El Chacho en el restaurante Maneki.

Fiestas de Platja d'en Bossa

19 horas: inauguración de las fiestas con autoridades y ball pagès con la colla de sa Bodega.

inauguración de las fiestas con autoridades y ball pagès con la colla de sa Bodega. 20 horas: D-Ramones y La Re-Movida del pop Nacional.

D-Ramones y La Re-Movida del pop Nacional. 22 horas: Concierto de The Rosemary Family.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Mary Wu, Melody Wu y Enloc Wu, piano a 6 manos. Obras de Holst, Richardson, Chopin, Rachmaninov, Poulenc, Grainger, Cornick y Holst/Wu. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Ryan Paris y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Rock. 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Cine

‘El guerrero pacífico’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en el Auditori Caló de s‘Oli. Entrada libre.

Danza

Eduardo Guerrero. Espectáculo ‘Guerrero’. Flamenco. Festival Nits de Tànit del Consell de Eivissa. 22 horas en la sede de la UIB de Ibiza. 10€ anticipada, 15€ en taquilla. Minibús gratuito desde las 19.30 horas desde Multicines Eivissa.

Infantil

Talleres del centro de interpretación de sa Caleta. Taller de alfabeto a cargo de Can Púnic. De 18.30 a 20.30 horas. Inscripción previa en arxiuimatgeiso@gmail.com.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Fiestas de Sant Agustí / DI

SÁBADO 23 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

Campeonato de Tenis Festes de Sant Bartomeu 2025. Hasta el 7 de septiembre. Inscripción e información: 627 931 737. Organiza: Genetes Tennis Club. En las pistas de Sant Rafel, Can Coix y Guillem de Montgrí.

Hasta el 7 de septiembre. Inscripción e información: 627 931 737. Organiza: Genetes Tennis Club. En las pistas de Sant Rafel, Can Coix y Guillem de Montgrí. 17 horas: FreakEnd XL. Espai Jove. Videojuegos, torneos, concursos de anime, gastronomía japonesa, karaoke, K-pop...

FreakEnd XL. Espai Jove. Videojuegos, torneos, concursos de anime, gastronomía japonesa, karaoke, K-pop... 18 horas: Fiesta al aire libre en el Passeig de ses Fonts. Degustación de horchata y fartons con la Asociación Cultural Valenciana.

Fiesta al aire libre en el Passeig de ses Fonts. Degustación de horchata y fartons con la Asociación Cultural Valenciana. 19 horas: Fiesta infantil ‘La Movidita’ con Cachirulo, boombox, bailes y juegos para toda la familia.

Fiesta infantil ‘La Movidita’ con Cachirulo, boombox, bailes y juegos para toda la familia. 18.30 horas: Trikids Sant Bartomeu. Prueba de promoción del triatlón. Inscripción en: Sportmaniacs.com. Velódromo de Can Coix.

Trikids Sant Bartomeu. Prueba de promoción del triatlón. Inscripción en: Sportmaniacs.com. Velódromo de Can Coix. 18.30 horas: Partido amistoso: SD Portmany – Formentera. Campo de fútbol de Sant Antoni de Portmany.

Partido amistoso: SD Portmany – Formentera. Campo de fútbol de Sant Antoni de Portmany. 20 horas: IX Sunset Swing Festival. Concert amb The Lucky Losers i Autòmats. Tattoo Show. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal

IX Sunset Swing Festival. Concert amb The Lucky Losers i Autòmats. Tattoo Show. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal 21 horas: Fiesta de los Mayores. Baile, música a cargo de la Asociación de Personas Mayores de Sant Antoni. Local de la tercera edad des Clot Marès.

Fiesta de los Mayores. Baile, música a cargo de la Asociación de Personas Mayores de Sant Antoni. Local de la tercera edad des Clot Marès. 22 horas: La Movida de Sant Bartomeu. Gran espectáculo musical de los 80 y 90 con los DJ Petit & Vázquez. Playa de s’Arenal.

Fiestas de Sant Agustí

10 horas: taller de pintura sobre cerámica para adultos. Plazas limitadas. Inscripciones en festes@santjosep.org. En Can Curt.

taller de pintura sobre cerámica para adultos. Plazas limitadas. Inscripciones en festes@santjosep.org. En Can Curt. 10.30 horas: Gran gimcana jove Missió Cuc de Garrova. En la plaza. Para adolescentes de entre 12 y 17 años. Inscripción previa en www.santjosep.org.

Gran gimcana jove Missió Cuc de Garrova. En la plaza. Para adolescentes de entre 12 y 17 años. Inscripción previa en www.santjosep.org. 21 horas: entrega de trofeos del concurso de juegos de mesa de Sant Agustí. En el club de mayores.

Fiestas de Cala Llonga

17 a 20.30 horas: Campeonato de rugby playa.

Campeonato de rugby playa. 21.30 horas: Microconcierto de Groove Garage en el bar restaurante Amigos, el bar Sandino y el bar restaurante El Oscar.

Microconcierto de Groove Garage en el bar restaurante Amigos, el bar Sandino y el bar restaurante El Oscar. 21.30 horas: Microconcierto de Pedro El Chacho en el restaurante The Wild Asparagus.

Fiestas de Sant Llorenç

18 horas: Jornada de tradiciones ibicencas en Juntos Farm. Actividades, talleres y juegos.

Fiestas de Platja d'en Bossa

12 horas: sardinada y choripán. Sardinas más bebida, 8 euros. Reserva de tickets en el 640 78 23 54.

sardinada y choripán. Sardinas más bebida, 8 euros. Reserva de tickets en el 640 78 23 54. 18 horas: torneu de fútbol benjamín.

torneu de fútbol benjamín. 19 horas: D-Ramones y Pe-Tardeo.

D-Ramones y Pe-Tardeo. 21 horas: concierto de Esta me la sé.

concierto de Esta me la sé. 23 horas: Flower con Dj Pharma.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Carla Román, piano. Primer Premio Juvenil XXV Concurso 2023. Obras de Chopin y Ravel. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

Albert Oliva & Co. Temas propios y jam session abierta al público. Ciclo ‘Sol post a s‘Oli Fest’ de Sant Josep. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Rock. 22 horas en la sala Teatro Ibiza.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Cine

‘Coco’. Ciclo de cine familiar gratuito ‘Cinema on the beach’, en la playa de Cala Llonga (inglés con subtítulos en castellano). A favor de IFCC. 21 horas.

Folclore

‘Ballades d’Estiu'. Bailes tradicionales con la Colla Es Broll de Santa Eulària. 21.30 horas en la Plaza de España de Santa Eulària.

Ocio

Dissabtes de la Fresca. 20 horas taller creativo para niños con Azahara Jiménez. 22 horas Concierto de Papa Juana. Mercat Artístic de Sant Ferran, Formentera.

Fuegos artificiales de Sant Bartomeu / Daniel Espinosa

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

Día grande

10 horas: FreakEnd XL. Segunda jornada dedicada al universo geek y otaku. En el Espai Jove.

FreakEnd XL. Segunda jornada dedicada al universo geek y otaku. En el Espai Jove. 10.30 horas: Fiestuki Splash de la espuma de colores. Con Piruleto: espuma, juegos, música y agua. Recomendación: llevar bañador, gafas, toalla y chanclas antideslizantes. En la Plaza de España.

Fiestuki Splash de la espuma de colores. Con Piruleto: espuma, juegos, música y agua. Recomendación: llevar bañador, gafas, toalla y chanclas antideslizantes. En la Plaza de España. 20 horas: IX Sunset Swing Festival Hula Party. Fiesta hawaiana con actuaciones tributo a Elvis Presley de Sany Valey & Friends y Crossroad, exhibición de baile y coches clásicos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

IX Sunset Swing Festival Hula Party. Fiesta hawaiana con actuaciones tributo a Elvis Presley de Sany Valey & Friends y Crossroad, exhibición de baile y coches clásicos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany). 20 horas: Misa de fiesta y procesión. En honor a Sant Bartomeu Apóstol. Recorrido por la Calle Ample, Passeig de ses Fonts y Calle Bisbe Torres.

Misa de fiesta y procesión. En honor a Sant Bartomeu Apóstol. Recorrido por la Calle Ample, Passeig de ses Fonts y Calle Bisbe Torres. 21.30 horas: Ball pagès a cargo de Sa Colla de Portmany. Plaza detrás de la iglesia.

Ball pagès a cargo de Sa Colla de Portmany. Plaza detrás de la iglesia. 22 horas: Conciertos de Sant Bartomeu. Irene Ponce y Lemot. En la Playa de s’Arenal.

Conciertos de Sant Bartomeu. Irene Ponce y Lemot. En la Playa de s’Arenal. 00 horas: Gran castillo de fuegos artificiales.

Gran castillo de fuegos artificiales. 00.30 horas: I Love Sant Antoni. Sesión de baile con DJ Kyeran. En la Playa de s’Arenal.

Fiestas de Platja d'en Bossa

11 horas: Despertá.

Despertá. 12 horas: Fiesta refrescante infantil con Kairos (llevar el bañador).

Fiesta refrescante infantil con Kairos (llevar el bañador). 14 horas: Paella popular. Paella, ensalada, fruta y bebida por 15 euros, tickets en el 640 78 23 54.

Paella popular. Paella, ensalada, fruta y bebida por 15 euros, tickets en el 640 78 23 54. 19 horas: Dj Sherlock y La factoría latina.

Dj Sherlock y La factoría latina. 21 horas: Espectáculo de Cabaret.

Espectáculo de Cabaret. 22 horas: Concierto Que te quiten lo bailao.

Fiestas de Cala Llonga

17 a 20.30 horas: Campeonato de rugby playa.

Campeonato de rugby playa. 21.30 horas: Microconcierto de Albert Oliva & Tonia J. en el restaurante Regina.

Microconcierto de Albert Oliva & Tonia J. en el restaurante Regina. 21.30 horas: Microconcierto de Carly & The Cats en el bar restaurante Lounge Café 68.

Música

XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. Alexandre Lutz, piano. Primer Premio XXV Concurso 2023. Obras de Ravel, Schubert, Liszt y Debussy. 21 horas en el Centro Cultural de Sant Carles.

Candlelight. Tributo a Queen. Concierto a la luz de las velas. 19 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas a 32 € en feverup.com.

Candlelight. Coldplay vs Imagine Dragons. Concierto a la luz de las velas. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas a 32 € en feverup.com.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

Roneo. Flamenco fusión. 20 horas en la sala Jazztabé de Vila.

‘Nits al Tancó des Cubells’. Ciclo de conciertos en el atardecer. Hoy concierto sorpresa. 20.30 horas en es Tancó des Cubells. Entrada libre.

Elizabeth Louy. / Simonetta Caruso

EXPOSICIONES

Vera Lutter. ‘Speak Memory’, en la sala Parra y Romero de Santa Gertrudis. Fotografías con cámara oscura. Hasta el 11 de septiembre.

Elizabeth Louy. ‘Línea E-Motion’. En la sala de exposiciones de Santa Eulària. Hasta el 6 de septiembre. De martes a sábados de las 10 a 13.30 horas y de las 17 a 20 horas.

Wendy Williams. ‘Mar, campo y abstractos’. En el centro cultural Can Jeroni. Hasta el 7 de septiembre. Inauguración viernes 22 a las 19 horas. Horario de visitas de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado también de 18 a 21 horas.

Artistas de Sant Agustí. Organizada por la Asociación de Vecinos, en la sala de exposiciones de Can Curt. Hasta el 31 de agosto.

'Homenaje a Orlando Herrera'. Exposición con las obras de este artista multidisciplinar. Más de 40 obras. Inauguración el jueves 14 de agosto a las 20 horas con música de Rubén Herrera (violín) y Mònica Marí (violonchelo). Hasta el 29 de agosto. Horario de visitas de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados sólo por la mañana.

'Art d'Estiu'. Exposición colectiva de los artistas de la asociación AMAE. Inauguración el jueves 7 de agosto a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 30 de agosto.

Biel Vallés Stewart. Pinturas. Inauguración el viernes 8 de agosto a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 4 de septiembre

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

'Made in Spain'. Exposición colectiva con obras de Miranda Makaroff, Ana Sting, Piro, Irene Molina, Sabek, Filip Custic y Jaime Urdiales. In-Between Gallery de Dalt Vila. De martes a sábado de 12 a 22.30 horas y los domingos y lunes de 18 a 22.30 horas. Hasta el 16 de septiembre.

Mateo Miró. 'Nuances', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de agosto.

María García de Leonardo. 'Resurgir', pintura matérica. Inauguración el viernes 1 de agosto en el hotel Ocean Drive Marina Botafoc. Hasta el 10 de septiembre.

'Sueños de exoplanetas'. Pinturas y esculturas de Georges Chabbat. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 18 a 21 horas. Hasta el 29 de agosto.

‘The Rolling Collection’. Colectiva internacional con obras en formato circular. ADDA Gallery de Cala de Bou. Hasta el 31 de agosto.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

2d Exposició. Pinturas de David Riera (Noguera) y composturas de Virol Bifis (David Serra). Can Jordi Blues Station. Hasta el 30 de agosto.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta el 12 de septiembre. Se puede visitar cada jueves de 17.30 a 20.30 horas. Otros días y horarios con cita telefónica.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

Mercadillo hippie de Punta Arabí / J.A.RIERA

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.