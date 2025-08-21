Mary Wu ofrece un concierto de piano a seis manos en el Festival Internacional de Música de Ibiza

Mary Wu, la diva china del piano, regresa a Ibiza para celebrar más de dos décadas de estrecha y fructífera relación con el Festival de Música y como presidenta del jurado del XXVI Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Mary Wu, junto a sus hermanas Melody y Enloc, poseedoras las tres de la 'Chappel Gold Medal del Royal College of Music de Londres, ofrecen un concierto inédito de piano para dos, cuatro y seis manos. La cita, programada para el viernes 22 de agosto de 2025, a las 21 horas en el Centre parroquial de Sant Carles, promete ser una experiencia única. La entrada para el recital, con una duración de 90 minutos, es un donativo de 5 euros y será gratuito para menores de edad.

Familia de músicos

Enloc Wu: nacida en Shanghái y formada en Hong Kong. A los dieciséis años, obtuvo la beca de la Associated Board para estudiar en el Royal College of Music de Londres. Durante sus estudios universitarios ganó el Premio Brahms, el Premio de Mejor Concierto, el Primer Premio en el Royal Overseas League Competition y el Concurso de la Federación Nacional de Sociedades Musicales. A partir de entonces, inició su carrera como concertista y también se dedicó a la enseñanza de su disciplina. Para Enloc Wu, hacer música o compartirla con sus hermanas "es uno de los mayores placeres que da la vida".

Melody Wu: es pianista y profesora de piano. Nació en una familia musical en Hong Kong y empezó su formación a los cuatro años. Recibió una beca para jóvenes músicos con talento, asignación que le permitió continuar su formación musical en el Royal College of Music de Londres, donde se graduó en piano y en pedagogía de piano. Gracias a otra beca, continuó su formación en la Universidad de Viena, donde obtuvo su maestría con honores. En su carrera musical, ha enseñado en el Conservatorio Superior de Música de Vorarlberg, ha dado concieros tanto en solitario como con sus hermanas, y también ha sido jurado y ha actuado como juez en numerosos países europeos y del Lejano Oriente

Mary Wu: es una aclamada pianista con una destacada trayectoria académica y profesional. Estudió en prestigiosas instituciones como la Yehudi Menuhin School, además de obtener su doctorado en la State University of New York. Ha sido alumna de maestros notables como Vlado Perlemuter y Louis Kentner. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluyendo la Chappell Gold Medal y el Primer Premio en el Royal Overseas League Competition. Actualmente, es profesora de piano en varias universidades de Hong Kong.

Mary Wu ha sido elogiada por su talento por figuras como Vlado Perlemuter, quien la describió como "una de las pianistas con más talento de su generación", y Lord Yehudi Menuhin, quien destacó su "cautivadora cualidad poética". Ha actuado en importantes salas de concierto a nivel mundial y ha participado en festivales de música internacionales. Además, ha grabado una extensa discografía, que incluye obras de compositores como Ravel y Rachmaninov.

Legado más allá de la música

Mary Wu ha recibido varios galardondes fuera del ámbito musical. Artista Steinway en Asia (desde 1995), nombrada como una de las '10 personas jóvenes más influyentes de Hong Kong' (2003), Mejor Artista Musical del Año por el Ministerio para el Desarrollo de las Artes de Hong Kong (2010), Mejor pianista y pedagoga de China por la publicación estatal China piano music panorama (2012) regresa a Ibiza para celebrar más de dos décadas de estrecha y fructífera relación con el Festival de Música.