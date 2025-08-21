Macaco vuelve a Ibiza con un concierto en Las Dalias

El músico barcelonés Macaco regresará a Ibiza el próximo jueves 28 de agosto para ofrecer un concierto en el jardín de Las Dalias, dentro del ciclo Las Dalias Live Music. La cita arrancará a las ocho de la tarde y contará con la energía característica del artista, referente de la música mestiza por su fusión de ritmos urbanos, caribeños y africanos.

Durante la velada, Macaco (cuyo nombre real es Daniel Carbonell Heras) adelantará algunos de los temas de 'Futuro Ancestral', su próximo álbum, que verá la luz en noviembre. El cantante ha mantenido siempre una conexión especial con Ibiza y con Las Dalias, espacio que considera un punto de encuentro cultural y generacional.

Las entradas cuestan 20 euros en la venta anticipada.

Tras el concierto, a partir de las once de la noche, el público podrá prolongar la experiencia en 'Akasha'.