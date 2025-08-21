El rifirrafe que mantienen el Consell de Ibiza y la Dirección General de Tráfico respecto al traspaso de la información sobre el domicilio fiscal de vehículos, necesaria para que la institución insular pueda multar a los coches que circulan en verano sin autorización. Hasta el momento, y cuando ya está avanzado agosto, no se ha podido tramitar ni una sola sanción porque Tráfico no facilita los datos, según el Consell. Pero Tráfico rechaza que esté bloqueando este asunto y sostiene que ahora está en manos del Consell, que debe presentar una nueva solicitud que se ajuste a la legalidad, porque la anterior «no era jurídicamente posible».

Llama la atención

Que el Consell de Formentera haya pedido que se paralice el proceso de ampliación de la Reserva Marina de es Freus con el fin de «abrir un espacio de diálogo con los implicados» tras la oposición de los pescadores recreativos a aumentar la zona protegida. Esta solicitud ha causado sorpresa en la Cofradía de pescadores de la isla, que reclama la ampliación de la reserva y que no entiende el retraso ni la necesidad de sentar a la mesa a todos los sectores, pues «no hay nada que negociar con nadie».