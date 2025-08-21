Ibiza necesita 15 torres Eiffel de agua para dejar de saturar sus acuíferos

«Es una realidad del día a día que en Ibiza hay una demanda [de agua] consolidada, otra cosa es que tengamos que discutir sus usos», apunta el director general de Recursos Hídricos del Govern Balear, Joan Calafat. De este modo, señala que de los «entre 19 y 20 hectómetros cúbicos de agua que se consumen en la isla», para dar respuesta a la demanda existente se necesitarían «unos 3,6 hectómetros cúbicos de agua» más al año, lo que equivaldría a rellenar el volumen aproximado que ocupan unas 15 torres Eiffel. Si se contase con ellos, el director considera que se equilibrarían los recursos naturales de agua con la demanda que hay.

Para lograrlo, Calafat apunta que la solución está en la desalación porque «si no hay desalación y hay demanda, los acuíferos son los que pagan la factura». Además, el uso excesivo de estos recursos naturales también influye en que la población reciba caudal de peor calidad porque se recurre a las reservas de acuíferos sobreexplotados que están salinizados.

Dependencia del agua desalada

De este modo, el director general de Recursos Hídricos indica que la construcción de la cuarta desaladora en la isla es crucial para dar respuesta a la demanda que hay, pero advierte: «No hay que verla como un elemento para el desarrollo urbanístico, sino como un sistema de seguridad».

Calafat indica que, según los datos de los que disponen, la isla de Ibiza depende «en un 65% de agua desalada», por lo que ésta «no puede funcionar sin un sistema de seguridad» para dar respuesta en el caso de que fallase alguna desaladora. «Esto no respondería ni a las necesidades de nuestra sociedad ni a las de nuestra economía», opina.

Por este motivo, ofrece el ejemplo de Formentera: «Depende al 100% de la desalación y tiene una doble desaladora que funciona alternativamente, pero principalmente está parada y son infraestructuras necesarias».

El director general explica que el cálculo de agua necesaria para cubrir la demanda en Ibiza se basa en un estudio que contempla tres escenarios diferentes. Uno estima que se siga «igual», entendiendo que la sequía y la elevada demanda se mantengan; otro contempla que se alcanzase el 17% de pérdidas de la red (ahora están entre un 20% y un 30%) y un tercero que considera que se cumpliera el objetivo de consumo en Balears de 250 litros por habitante y día, que garantiza el Plan Hidrológico de la comunidad. «Estos tres escenarios dan resultados diferentes, pero ahora lo realista es pensar que necesitamos del orden de unos 3,6 hectómetros cúbicos», concreta.

Una desaladora de reserva

Una vez que éstos se consigan y se avance en la gestión de recursos y en la regeneración de agua: «Se conseguiría una desaladora backup por si pasa algo, que es lo que necesitamos», insiste Calafat.

Después, el director señala que el escenario ideal contempla que «dentro de ocho o diez años» se requieran unos «0,7 hectómetros cúbicos de agua». Mientras, sin embargo, los esfuerzos deben centrarse en «reducir la sobreexplotación de acuíferos» y «atender la demanda», porque insiste en que no se puede estar con este «estrés hídrico brutal».

De este modo, Calafat avanza que el proyecto de la cuarta desaladora va a tener cerca de «22 meses de redacción y tramitación». Tras este periodo, se iniciará el proceso de financiación, por lo que recuerda que pasarán «seis años mínimo para que pueda haber una cuarta desaladora».

Ante esta previsión, el director indica que la gestión de la demanda mediante ordenanzas municipales y la desaladora móvil de Sant Antoni, que entrará en marcha este octubre, son las soluciones más tempranas a corto plazo. Después, se contempla el «fuerte arranque de la balsa de sa Rota», que por fin recibió en febrero de este 2025 (30 años después de su construcción) la inyección de agua desalada prevista para que fuera apta para la agricultura. «Cuando todo su proyecto agrícola esté en marcha, se pasará de un 4,5% de reutilización de agua depurada que hay ahora a entre un 12 y 15%», calcula. Además, Calafat avanza que hay otros planes de reutilización directa de aguas depuradas pendientes, entre los que se incluye «el gran proyecto de reutilización de Ibiza», que consiste en aprovechar los «22.000 metros cúbicos que depura la planta de sa Coma» y que ahora se vierten al mar.