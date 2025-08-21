El Govern balear pedirá la suspensión del reparto de menores no acompañados

El Govern balear y los cuatro consells insulares advierten de que los servicios de atención a menores migrantes no acompañados han colapsado por la llegada masiva de pateras desde Argelia y exigen la intervención del Estado para acabar con una crisis que, según temen, puede poner en riesgo la seguridad de Balears. Como primer paso, la Administración balear recurrirá el reparto de menores entre las comunidades autónomas y pedirá su suspensión cautelar.

Pero hay más reclamaciones y, el próximo mes de septiembre, el Govern pedirá a la Unión Europea que despliegue a la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), ya que, según la presidenta Marga Prohens, se ha elevado a «alerta media» la posibilidad de que se infiltren «personas con intenciones peligrosas» en el flujo migratorio.

Prohens convocó este jueves a los presidentes de los consells, por cuarta vez en esta legislatura, para «abordar la escalada de la crisis migratoria». Para dimensionar este drama, recordó que, en 2025, ya han llegado más de 4.700 personas, «el doble que el año pasado por estas fechas». Solo en los últimos 20 días, han arribado 1.500 en las pateras procedentes del norte de África. Son «unas cifras insólitas», indicó la presidenta.

Aunque la competencia en materia migratoria es del Estado, la atención a los menores que llegan solos corresponde a los consells, que denuncian «una situación límite» que ha desbordado sus recursos asistenciales (ver página 4). En estos momentos, Balears se hace cargo de 680 migrantes menores de edad.

Para Prohens, no se puede atender a ninguno más, «no por [falta de] solidaridad o humanidad, sino por una cuestión de capacidad». De continuar esta tendencia, y ante la falta de espacios y profesionales para albergarlos, estos menores se verían obligados a vivir «en unas condiciones que no son dignas», advierte.

Así, el Govern y los cuatro consells acordaron en el encuentro de ayer recurrir al Tribunal Supremo contra el decreto, aprobado el 22 de julio, para el desplazamiento de menores migrantes de Canarias al resto de comunidades, salvo el País Vasco y Cataluña. En esta misma línea, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al inicio de este reparto, previsiblemente el día 28 de este mes, se pedirá su suspensión cautelar.

En la comparecencia conjunta de Prohens y los presidentes de las cuatro islas ayer en Palma, abundaron los reproches al Gobierno central por «ponerse de lado» en esta crisis migratoria. De hecho, todos pusieron especial énfasis en lamentar la ausencia del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, pese a que había sido invitado al encuentro.

Prohens recordó que la llegada de pateras se disparó a raíz de que el presidente Pedro Sánchez modificara, en 2022, «la postura histórica» del Gobierno central respecto al Sáhara y pasara a reconocerla como una región autónoma de Marruecos. «Argelia rompió el tratado de amistad con España», lamentó la presidenta, que exige que se recompongan las relaciones diplomáticas para poner coto «en origen» a la salida de embarcaciones: «Ya somos la principal puerta de entrada para la inmigración irregular en Europa»

Igualmente, achacó al Gobierno central que siga sin reconocer la ruta migratoria con Argelia ni aporte información de las personas que llegan a las islas. «No sabemos de dónde vienen, dónde van o qué vienen a hacer», criticó Prohens, que aseguró desconocer el paradero de los 1.500 migrantes llegados esta misma semana.

Despliegue del Frontex

La presidenta citó un informe del Frontex que declara una alerta de nivel medio en Balears por el auge de esta ruta con Argelia. Según alertó, esto significa que «personas con intenciones peligrosas puedan llegar mezcladas [con el resto de migrantes] para cometer actividades delictivas».

De hecho, «ante la inacción del Gobierno de España», Prohens y los consells tienen una cita el próximo 22 de septiembre con el comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, para reclamarle que la Guardia de Fronteras y Costas se despliegue en Balears.

Este cuerpo de seguridad, ya presente en Canarias y el sur de España, dispone de medios aéreos y marinos, además de que está «especializado en estos flujos migratorios». Como ejemplo, Prohens destacó que los efectivos del Frontex llevan a cabo entrevistas más rigurosas a los migrantes que llegan para conocer su procedencia.

Críticas del Gobierno

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rigo, arremetió en las redes sociales contra el Govern balear por su rechazo a aceptar el reparto de menores migrantes. Según aseguró, esta negativa no se debe «a la falta de medios, sino a racismo».

«El Govern de Prohens ni siquiera acudió a la convocatoria de la última Conferencia sectorial de infancia, en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinarios de 22 millones de euros para Balears, Canarias, Ceuta y Melilla», recordó Rigo.