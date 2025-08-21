Eduardo Guerrero clausura el XI Festival Nits de Tanit 2025 en Ibiza

El bailaor gaditano Eduardo Guerrero será el encargado de cerrar el XI Festival Nits de Tanit con su espectáculo Guerrero, que tendrá lugar el viernes 22 de agosto a las 22.00 horas en el antiguo edificio de la Comandancia Militar de Eivissa.

La propuesta de Guerrero parte de la inspiración en el clásico de estrategia militar El arte de la guerra de Sun Tzu, trasladando sus enseñanzas al terreno de las emociones y la vida cotidiana. En este montaje, el artista flamenco aborda su vínculo con las mujeres de su vida —su madre, sus amigas y sus amores— en un espacio en el que conviven la sentimentalidad y la sensualidad, trascendiendo ambas dimensiones para situar en el centro a la persona.

El bailaor contará con la fuerza del cante de Anabel Rivera, Samara Montáñez y May Fernández, así como con el acompañamiento de las guitarras de Javier Ibáñez y Juan José A., conformando un elenco que potencia la intensidad de la propuesta.

Entradas en la web del Consell de Eivissa

Las entradas están disponibles en la web conselleivissa.escenaonline.com al precio de 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla, además de un abono para dos espectáculos por 14 euros. Como en ediciones anteriores, el Consell Insular d’Eivissa pondrá en marcha un servicio gratuito de minibús desde las 19.30 hasta las 21.45 horas, con salidas desde los Multicines Eivissa, parada en el Consell y llegada al recinto del festival.