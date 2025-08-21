El director de la Aliança per l'Aigua, Juan Calvo: “Baleares debe usar las desaladoras de forma continua para recuperar los acuíferos”

La Aliança per l’Aigua tiene la misión de poner el conocimiento al servicio de los municipios para mejorar la gestión del agua. Así es clave que los municipios de Baleares aceleren la implementación de las herramientas de planificación y gestión del agua, especialmente en un contexto de sequía cada vez más recurrente y de gran presión turística.

El director de la Aliança per l’Aigua, Juan Calvo, detalla que en las islas la mayor parte del consumo hídrico es urbano, a diferencia de la península, donde predomina el agrícola. “Aquí la agricultura se ha reducido históricamente y gran parte del consumo está ligado a la actividad turística. Por eso es tan importante mejorar el ciclo urbano del agua”, razona. El experto señala que las tres herramientas clave que deben desarrollar los ayuntamientos son los planes de gestión sostenible del agua, las ordenanzas del agua y las tarifas del agua.

El agua es un bien escaso. / Ingimage

Cabe recordar que los planes de gestión sostenible del agua son obligatorios según el Plan Hidrológico de Baleares y permiten analizar la situación de cada municipio, medir la contabilidad del agua y plantear soluciones. Mientras que en Ibiza ya se han redactado en los cinco municipios, en Mallorca queda “mucho por hacer”. Según los datos ofrecidos por la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, en Mallorca hay 22 municipios que ya los tienen mientras que otros 12 ya los han presentado y están pendientes de subsanación.

En cuanto a la segunda herramienta, el experto detalla que las ordenanzas de ahorro también son de obligado cumplimiento y son “claves” porque van orientadas a cerrar el ciclo del agua. Estas ordenanzas regulan cómo aplicar medidas de ahorro en nuevas construcciones o reformas. Incluyen desde la reducción del consumo mediante tecnologías eficientes hasta la obligación de recuperar aguas de lluvia y aguas grises —procedentes de duchas o lavabos, no de origen fecal—. En las últimas ordenanzas aprobadas en Ibiza, y también en Puigpunyent, se establece que estas aguas puedan almacenarse en depósitos para reutilizarlas en las cisternas del inodoro, una medida muy necesaria.El Ayuntamiento de Puigpunyent, por ejemplo detalla el experto, obliga a recuperar aguas pluviales y grises, además de establecer controles en las piscinas para evitar pérdidas. También obligan a los municipios, siempre que sea posible, a regar parques y jardines con aguas regeneradas, es decir, las procedentes de depuradoras. “No tiene ningún sentido que cuanto más agua falta, no se regeneren”, razona.

La tercera herramienta son las tarifas del agua. “Ahora mismo el agua es demasiado barata y no tiene ningún sentido porque es muy escasa”, lamenta Juan Calvo que aboga por actualizar los precios para incentivar el ahorro y garantizar la sostenibilidad económica del servicio. El experto ha trabajado en la actualización de tarifas del agua en Puigpunyent que busca fijar un precio real que permita recuperar los costes de mantenimiento. Calvo reconoce que hoy en día muchas veces no se cubren, lo que provoca falta de inversión o que los gastos recaigan en la caja general del municipio. Por eso la ordenanza de tarifas es clave ya que garantiza tanto el ahorro de agua como la sostenibilidad económica del servicio.

Falta de inversión

Si uno le pide una radiografía de la Mallorca marcada por la sequía, el experto advierte que la situación actual es fruto de “décadas de falta de inversión”, lo que ha provocado graves pérdidas en las redes —en la mayoría de los casos superiores al 40 o 50%— y una respuesta tardía frente a las sequías. “Ha habido una falta de inversión en general que no se puede corregir de la noche al día que se ha sumado a una situación de sequía cada vez más recurrente. Por ello, es necesario mejorar la gestión para ser más eficientes”, matiza. Otro de los deberes que hay que hacer es ponerse las pilas para cerrar el ciclo del agua. “En unas islas donde el agua es un bien escaso, no deberíamos perder ni una gota de agua y verterla al mar”. Por ello, reclama “más inversión para reducir las pérdidas, más inversión para cerrar el ciclo del agua y aprovechar al máximo las desaladoras”.

El experto sugiere aprovechar de forma continua las desaladoras para reducir la presión sobre los acuíferos, en lugar de usarlas solo en situaciones de emergencia. En su opinión, deberían convertirse, siempre que sea posible, en el recurso principal, permitiendo así que los acuíferos descansen y puedan recuperarse. Este modelo ya se aplica en Ibiza y, según defiende, también debería implantarse en Mallorca para garantizar la recuperación de los acuíferos. “Es cierto que es más cara, pero los municipios deben asumir este coste para poder recuperar los acuíferos”, matiza.