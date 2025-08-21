Desarticulada una banda dedicada al robo en viviendas y locales comerciales de Ibiza

La Guardia Civil, en el marco de una operación que han bautizado como 'Lezo Ball', ha detenido en Ibiza a un ciudadano británico por su presunta implicación en delitos de robo con fuerza en establecimientos y de vehículos. La operación se inició tras el robo de una furgoneta ocurrido el pasado 14 de julio en el polígono de Montecristo.

Las pesquisas llevaron a los agentes a centrar la investigación en un grupo de ciudadanos británicos, alojados en Sant Antoni, que se habrían desplazado a la isla con el objetivo de cometer robos con fuerza en viviendas y locales comerciales, según ha informado la Benemérita.

El 9 de agosto, agentes de la Guardia Civil localizaron a un vehículo con matrícula inglesa abandonado y parcialmente calcinado, posiblemente en un intento de eliminar pruebas.

Las investigaciones confirmaron que se trataba de un coche robado en el Reino Unido, "utilizado en Ibiza con placas dobladas para desplazarse y cometer hechos delictivos".

Objetos recuperados por la Guardia Civil / Guardia Civil

Asimismo, se constató que la misma banda había perpetrado un robo en una tienda de artículos de lujo en la zona del paseo marítimo de Ibiza, empleando la furgoneta sustraída como apoyo logístico para almacenar y trasladar los efectos robados.

La rápida intervención permitió a la Policía Local de Sant Josep recuperar la furgoneta con numerosos objetos sustraídos en su interior, valorados en alrededor de 100.000 euros.

Con esta operación, la Guardia Civil ha conseguido "neutralizar la actividad de una organización criminal especializada en robos, caracterizada por el uso de vehículos sustraídos como medio para ejecutar sus delitos", apuntan.

La operación ha contado con la colaboración de las policías locales de Sant Antoni y Sant Josep, "al facilitar la grúa y el depósito del vehículo, así como la entrega de pertenencias incautadas, detalle sustancial para la investigación", añaden desde la Guardia Civil.

La investigación continúa abierta "con el objetivo de esclarecer otros posibles delitos cometidos por la misma organización en Ibiza".