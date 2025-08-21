Detenido un hombre con diversas drogas a bordo del ferri Palma-Ibiza
Llevaba diferentes drogas distribuidas en bolsas de plástico
El pasado jueves 14 de agosto en torno a las 8.25 horas en el ferri que realiza el trayecto de Palma a Ibiza, agentes de la Policía Nacional en el marco de la 'Operación Verano 2025', detuvieron un individuo de origen colombiano. Este, de 30 años de edad, fue arrestado por un delito contra la salud pública.
Durante los controles operativos de los agentes a bordo del buque procedente de Palma, los agentes detectaron en el hall de la entrada a un hombre joven con un comportamiento extraño. El sujeto hacía un trayecto a pie inusual respecto al resto de viajeros, intentando evadir de esa forma el control policial, motivo por el cual los agentes procedieron a su identificación.
Durante el cacheo localizaron diferentes sustancias estupefacientes, distribuidas en diversas bolsas de plástico, con un total de 25,93 gramos de una sustancia rosa, al parecer tusi, 0,72 gramos de marihuana, así como 450 euros, en billetes de 50.
Ante la cantidad y diversidad de sustancias estupefacientes, unido a que todas estaban perfectamente repartidas para su venta, procedieron a la detención del mismo como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Una vez terminaos todos los trámites, el detenido fue puesto a disposición judicial.
