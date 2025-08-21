Crisis migratoria en Ibiza y Formentera: «Los consells no podemos afrontar solos una crisis de esta magnitud»

Los presidentes de los consells de Ibiza y de Formentera, Vicent Marí y Óscar Portas, protagonizaron ayer sendas llamadas de auxilio, exigiendo la ayuda del Estado, para mantener a flote los servicios sociales de ambas islas. Ambos coincidieron en calificar de «límite y desesperada» la situación de sus equipos de atención a menores tras el encuentro con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, para abordar la crisis migratoria en la islas.

En el caso de Ibiza, el Consell ha tenido que destinar un gasto extraordinario de 473.000 euros para habilitar un nuevo espacio de acogida en sa Coma. El presidente, Vicent Marí, aportó ayer los datos de los menores extranjeros no acompañados, que representan el 55,7% del total de los que están tutelados por la institución.

En estos momentos, el Consell se hace cargo de 78 menores arribados en patera, ya sea a través de gestión pública o subcontratada a una empresa privada. Solo en los últimos meses han llegado 46 «y la situación empeora cada día». Como ejemplo de esta evolución, recordó que en 2022 solo había 32 menores extranjeros tutelados por la institución.

«Por mucho que reclamamos ayuda, nos encontramos solos buscando espacios, contratando servicios y destinando cerca de tres millones de euros para hacer frente a esta situación», lamentó Marí. Este incremento constante de la presión asistencial se traduce en un «agotamiento de los equipos técnicos y educativos»

Espacios dignos

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, insistió en que «hacen falta espacios adecuados y dignos para dar respuesta y no podemos continuar dependiendo únicamente de recursos provisionales ni de derivaciones de otras islas». El Consell de Formentera, como informó ayer este diario, tutela en la actualidad a 137 menores llegados en patera. De ellos, 20 se encuentran en la menor de las Pitiusas, mientras que el resto son atendidos en Mallorca. No obstante, Formentera debe asumir los gastos de manutención de todos ellos, de entre 200 y 300 euros diarios.

Más allá del drama humanitario, Portas recordó que esta crisis también tiene consecuencias medioambientales: en estos momentos, hay 19 embarcaciones repartidas por todo el litoral formenterés y otras 97 en el área de tratamiento de residuos del Cap de Barbaria.