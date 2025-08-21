Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Se busca a un desaparecido en Ibiza

Se trata de Brahim B., ausente desde el jueves pasado

Brahim B. en el cartel de SOS Desaparecidos.

Brahim B. en el cartel de SOS Desaparecidos. / SOS Desaparecidos

Redacción Digital

La alerta de SOS Desaparecidos ha informado este jueves en su red social X de un desaparecido en Ibiza. Se trata de Brahim B., ausente desde el pasado jueves 14 de agosto. Desapareció ese mismo día en el puerto de Ibiza.

Brahim, de 39 años, mide 1,75 metros de altura aproximadamente, es de complexión delgada, pelo y ojos castaños.

