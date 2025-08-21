La ampliación de la desaladora de Santa Eulària no estará lista en 2026

El director general de Recursos Hídricos del Govern balear, Joan Calafat, adelanta que la ampliación de la desaladora de Santa Eulària no estará lista para la próxima temporada.

Esta ampliación contempla una cuarta línea de producción de 5.000 metros cúbicos y forma parte de las inversiones planteadas para garantizar el abastecimiento de agua en la isla de Ibiza. «Está en una fase muy avanzada», aclara, pero al proyecto le falta un «informe del Ministerio de Transición Ecológica» porque, según explica Calafat, tiene competencias para informar en una cuestión de la Red Natura estatal. Por este motivo, sin este informe, el Govern no puede licitar las obras de ampliación de la desaladora.

Respecto al proyecto de esta ampliación, Calafat explica que se ha tenido que hacer un proyecto paralelo que incluyese «una modificación en la red en alta». Esto se debe a que, mientras el plan principal prevé esta producción extra de agua desalada en Santa Eulària, «luego hace falta transportarla a las otras zonas en las que es necesaria. Por lo que el proyecto paralelo prevé tanto el crédito como la financiación», indica.

En este contexto, el director general de Recursos Hídricos menciona la «complejidad» de llevar a cabo esta tramitación: «La lanzamos cuando entramos y todavía no la hemos podido licitar», lamenta. Por este motivo, estima que la ampliación «llegará para el verano de 2027», por lo que es consciente de que deben «adoptar medidas» a corto plazo. En este sentido, Calafat contempla que la respuesta más temprana para ayudar a garantizar el suministro de agua en la isla es contar con la nueva planta móvil de Sant Antoni: «Sabemos que el año que viene también va a ser difícil y que contaremos con la pequeña ampliación de la desaladora de Sant Antoni», apunta. En concreto, ésta entrará en servicio en octubre de este año y podrá producir hasta 1.000 metros cúbicos diarios, según informó este miércoles Diario de Ibiza.