Así acabó el vuelo de Ibiza a Alicante con un motín y diez horas de retraso

Un retraso de diez horas agota la paciencia de cualquier ser humano. Pese a todo, los pasajeros del vuelo VLG 1353 llegaron a su destino, aunque a las 10.05 horas de este miércoles, casi doce horas después de lo previsto, después organizar un motín de madrugada en el aeropuerto de Ibiza.

"He llegado y ha habido un problema con el bus que nos llevaba a la terminal. En vez de mandar dos autobuses han enviado sólo uno", explicó a este diario Pablo Serra, uno de los pasajeros afectados tras llegar a Alicante.

El vuelo debía volar desde Ibiza a las 21.55 horas del martes. Tras retrasarse la salida a las 23 horas, los pasajeros embarcaron. Entonces, la tripulación avisó por megafonía de que había que desalojar la aeronave por un fallo en uno de los ordenadores de a bordo. Eran las doce de la medianoche.

Tras cancelarse el vuelo, les dijeron que el próximo saldría a las 4.50 horas. La compañía no les tramitó una noche de hotel porque "eran pocas horas y no convenía". Pablo Serra, al ser de la isla, pudo irse a su casa, pero "había gente con cochecitos de bebé", en concreto una familia.

Pero el vuelo tampoco salió a esa hora, si no sobre las nueve de la mañana, ya que la tripulación no llegaba hasta las 8.15 horas desde un avión procedente de Barcelona.

Todo el retraso calentó los ánimos e hizo que un grupo de gente muy enfadada fuera a la puerta de embarque de un vuelo a Barcelona de la misma compañía y bloqueara la entrada al grito de: "¡Aquí no sale nadie de la isla hasta que salgamos nosotros!". Agentes de la Guardia Civil y personal de seguridad de la terminal acudieron para poner orden y el vuelo embarcó con normalidad.

Una desagradable experiencia en las instalaciones de es Codolar.