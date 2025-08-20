Los voluntarios de Ibiza ya combaten el fuego en El Bierzo

Imágenes de las primeras horas del contingente de emergencias de Ibiza en León / Govern de les Illes Balears

Los siete voluntarios de Ibiza que forman parte del contingente balear de ayuda contra los incendios en Castilla y León, están en su lugar de destino y este miércoles por la mañana se integraron en el equipo de extinción de incendios. El convoy de los ibicencos llegó a Ponferrada a las 4 de la mañana después de una travesía marítima y otra de 900 kilómetros por carretera. Según explica el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, el trayecto fue complicado ya que incluso se pinchó la rueda de uno de los remolques trasladados. Los voluntarios procedentes de Mallorca llegaron a su destino incluso más tarde, a las seis de la mañana.

Según informa el Govern, el equipo de voluntarios ibicencos (cuatro bomberos, dos miembros de Protección Civil de Sant Antoni y un técnico de emergencias del Govern) se encuentran en la zona sur de la comarca de El Bierzo, cerca de la frontera entre Castilla y León y Galicia. En concreto, se han desplegado en una área amplia entre los municipios de Sestoso, Friera, Sobredo, Cabarcos y Portela de Aguiar.

Esta zona sufrió con especial virulencia el fuego el pasado domingo 17 y lunes 18 de abril, cuando el incendio, que avanzaba del oeste procedente de Galicia obligó a evacuar los pueblos de Oecia, Cabarcos, Sobredo, Arnaledo, Cabeza de Campo y La Ribera, según informa Infobierzo.com. En las imágenes facilitadas por el Govern, se observan los estragos que ha dejado el fuego en la zona, con los montes absolutamente calcinados y convertidos en un manto de ceniza. «Es una área muy amplia con cinco incendios activos en la zona», señala Gárriz.

Dos de los bomberos de Ibiza posan en un pueblo de El Bierzo. / Caib

Según relata el director general de Emergencias, los voluntarios se integraron en el cuerpo de mando a las ocho de la mañana para reconocer la zona, y a partir de las once iniciaron sus actuaciones operativas. «Se han desplegado sin incidentes de gravedad», indica Gárriz, quien enumera los detalles de las primeras misiones encomendadas: «Hemos reestructurado los equipos. El fuego que se nos plantea es de 17 kilómetros de perímetro. Las dos autobombas se dedicarán en exclusiva a proteger los núcleos de población y el resto de equipos ligeros se integrarán para hacer perímetro y trabajar en las zonas de los flancos del fuego para contenerlos».

Señala también que uno de los principales inconvenientes que se han encontrado hasta el momento son los fuertes vientos que soplan en la zona.

Ayuda a Extremadura

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha enviado a Extremadura un avión anfibio, que forma parte del operativo interinsular de extinción de incendios forestales del Govern, para apoyar en las tareas de extinción de los fuegos que afectan gravemente a esta zona, en concreto, a Jarilla. Se trata de una muestra de solidaridad de las Illes Balears, que da respuesta a la petición formal de ayuda realizada por la comunidad autónoma de Extremadura.

El avión movilizado, modelo Air Tractor Fire Boss, está especialmente diseñado para la lucha contra incendios forestales. Dispone de una capacidad de agua de 3.100 litros, una autonomía de más de tres horas que le permite cubrir un amplio perímetro y una gran maniobrabilidad en entornos de orografía compleja, lo que lo convierte en una herramienta muy eficiente para operaciones de extinción.