Tráfico sostiene que el traspaso de datos de matrículas ahora está en manos del Consell de Ibiza

La Dirección General de Tráfico (DGT) sostiene que el traspaso de la información sobre el domicilio fiscal de vehículos está ahora «en manos del Consell de Ibiza». Una portavoz de la DGT defiende que este organismo estatal no está bloqueando nada y que está a la espera, desde el pasado 9 de julio, de que la máxima institución insular presente una nueva solicitud en los términos que se ajuste a la legalidad. «La petición que nos habían hecho no era jurídicamente posible», apuntan las fuentes consultadas. En concreto, se basan en que, según la ley de Tráfico, la competencia sería de los ayuntamientos y no del Consell Insular.

Así, para desencallar la situación, la DGT se reunió con el Consell el pasado 9 de julio para explicar «la forma y fundamentación jurídica adecuada» con las que se debería presentar una nueva solicitud, para obtener la información solicitada. «Todo ello de acuerdo con el principio de colaboración administrativa que ha presidido la relación entre ambas Administraciones, sin que hasta la fecha conste la presentación de una nueva petición», indica la portavoz de la DGT.

Los problemas que argumenta Tráfico para permitir al Consell el acceso a su sistema de datos impide que de momento, casi tres meses después del inicio de aplicación de la restricción, se puedan tramitar sanciones a los turistas que estén circulando por la isla sin la correspondiente autorización. El Consell sólo puede comprobar a través de los datos de la DGT si un vehículo tiene domicilio fiscal en la isla, condición imprescindible para transitar sin obligación alguna de tramitar el permiso. La propia ley de limitación de entrada y circulación de vehículos en Ibiza contempla, en su disposición adicional quinta sobre colaboración y coordinación con otras administraciones, la firma de un convenio con la DGT para controlar su cumplimiento. A la espera de que se desbloquee esta situación, el Consell está archivando las matrículas recogidas por la cámara del puerto y los controles de transporte y policiales para su posterior comprobación.