Una serpiente, a las puertas de Diario de Ibiza

Una serpiente ha aparecido a escasos metros de la puerta de Diario de Ibiza este miércoles por la tarde. El ofidio, una culebra de herradura, medía unos 70 centímetros y fue avistado por un redactor que llegaba a es Diari. El animal ha sido sacrificado para contener la plaga de ofidios que ya están presentes en tres cuartas partes de la isla.

No es la primera vez que aparece una serpiente cerca de las instalaciones de es Diari, ubicadas en la avenida de la Paz, en una zona urbana con espacios ajardinados. La empresa cuenta con trampas para cazar a estos animales que han puesto en peligro a la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una especie endémica en las islas.

Un estudio reciente del GEN-GOB puso la semana pasada de relieve que la población de sargantanes en el Parque Natural de ses Salines había descendido entre un 70% y un 90% este año en las zonas que muestrea en este espacio desde 2023.

De ahí la importancia de instalar trampas que frenen la expansión de esta especie invasora que llegó a la isla hace veinte años oculta en los olivos ornamentales que importaban los viveros. Hace diez años la Escola d'Art construyó las primeras trampas inspiradas en unas usadas por el Cabildo de Gran Canaria.

Recientemente, la revista National Geographic se hizo eco de esta problemática en un reportaje publicado a principios de agosto en el que un experto apostaba por mantener santuarios y reservas de lagartijas en espacios urbanos para preservar la supervivencia de la lagartija pitiusa. Sin embargo la culebra de herradura también se está acercando y aumentando su presencia en zonas pobladas lejos de los espacios rurales.