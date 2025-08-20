Radar meteorológico: pendientes de la llegada de las tormentas a Ibiza

Tras dos semanas de intenso calor, Ibiza y Formentera se preparan para un cambio brusco en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por lluvias y tormentas que podrían descargar con fuerza este miércoles por la tarde y la madrugada del jueves.

La alerta se mantendrá activa este miércoles de 12 a 18 horas; y el jueves desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. La Aemet prevé precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado a la hora que vendrán acompañadas de tormentas. El jueves lloverá en menor medida y dará paso a un fin de semana soleado.

Las temperaturas irán en descenso a lo largo de la semana, sobre todo las diurnas, con máximas de 30 grados. Las nocturnas seguirán siendo altas, con noches tropicales hasta el domingo que no bajarán de los 21 grados.

Las temperaturas mínimas fueron más bajas la madrugada de este miércoles, con 23 grados. La temperatura máxima registrada este martes fue de 35 grados en Sant Antoni.

Esta semana finaliza una extraordinaria ola de calor, que ha tenido una duración de 16 días, es la tercera ola de calor más larga de la serie, según ha explicado la Aemet.