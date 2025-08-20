Medio Ambiente

Premio a la innovación por las investigaciones del Bibo Park en Ibiza

Teexmicron Ethical Company destaca la labor del jardín biotecnológico a favor de un uso responsable del agua

El director del Bibo Park, Eduardo Mayol, durante una visita guiada al jardín botánico biotecnológico.

El director del Bibo Park, Eduardo Mayol, durante una visita guiada al jardín botánico biotecnológico. / Toni Escobar

Ibiza

El Bibo Park, el jardín botánico biotecnológico de Ibiza, ha recibido el premio a la innovación que concede Teexmicron Ethical Company, una empresa especializada en la fabricación de generadores atmosféricos de agua potable. Esta distinción reconoce la labor «en el impulso a la sostenibilidad, la investigación biotecnológica y la innovación aplicada al entorno natural» que lleva a cabo el centro de divulgación científica en Sant Rafel.

Entre las principales iniciativas impulsadas en el Bibo Park, este premio reconoce la puesta en marcha de la primera miniplanta de agua envasada ecológica de Europa. Teexmicron Ethical Company también destaca los ensayos sobre los riegos controlados con agua atmosférica, de lluvia y de pozo que se llevan a cabo en la finca de Sant Rafel, permitiendo evaluar los diferentes beneficios que suponen para el desarrollo vegetal.

«Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando por un uso responsable del agua, un recurso vital que debemos cuidar entre todos», valora el director de Bibo Park, Eduardo Mayol.

