Sí es posible ir al mar con tu perro en Ibiza: cuatro playas donde puedes hacerlo legalmente incluso en agosto

Encontrar una playa donde poder bañarte con tu perro en Ibiza no es tarea fácil, sobre todo en verano. La normativa local prohíbe la presencia de animales en casi todo el litoral durante los meses de mayor afluencia turística. Sin embargo, hay cuatro excepciones. Cuatro pequeñas zonas repartidas entre Eivissa y Santa Eulària donde sí está permitido acudir con tu mascota durante todo el año; sí, sí, también en los meses de julio y agosto.

Estas áreas, habilitadas y señalizadas por ambos ayuntamientos, permiten ir con los canes a la playa sin que te multen, siempre y cuando se cumplan ciertas normas de convivencia.

Cabe recordar que, en la mayoría de playas de Ibiza, la presencia de perros está prohibida desde Semana Santa hasta finales de octubre, especialmente en festivos y fines de semana. Solo fuera de temporada y en zonas más apartadas puede haber cierta flexibilidad, aunque conviene consultar siempre la normativa de cada municipio antes de lanzarse al agua con el perro.

¿Dónde están las playas que lo permiten?

En el municipio de Eivissa, las zonas aptas para perros se encuentran en:

Playa de es Viver : un tramo de costa entre las calles Quartó de Balançat y Quartó de Santa Eulària. Es la más extensa, con unos 360 metros habilitados.

: un tramo de costa entre las calles Quartó de Balançat y Quartó de Santa Eulària. Es la más extensa, con unos 360 metros habilitados. Ses Figueres, en la zona de Talamanca, entre la calle de Benirràs y el límite municipal. Aquí incluso hay bancos para sentarse mientras los perros corretean por la arena.

En Santa Eulària des Riu, hay dos espacios autorizados:

Playa des Riu , junto a la desembocadura del río. Tiene unos 15 metros de longitud y combina arena con piedra.

, junto a la desembocadura del río. Tiene unos 15 metros de longitud y combina arena con piedra. Es Faralló, también conocida como Punta des Faralló, cerca del Puig de s’Església Vella. Es una pequeña cala rocosa de unos 30 metros.

Reglas básicas que hay que cumplir

Para poder acceder a estas zonas con tu perro es necesario:

Tener la documentación del animal al día (cartilla veterinaria, vacunas...).

Llevarlo siempre controlado. Si es de una raza potencialmente peligrosa, debe llevar bozal.

Recoger los excrementos y no molestar al resto de personas usuarias de la playa.

Mantenerlo atado al llegar o salir de la zona acotada.

El incumplimiento de estas normas puede suponer sanciones de hasta 3.000 euros, según la ordenanza vigente.