Este es el piso a la venta con el metro cuadrado más caro de Ibiza: 39.000 euros

La vivienda se ha convertido en un bien de lujo. En Ibiza el precio del metro cuadrado es el más alto del país, con cifras que superan ya los 7.000 euros en algunos municipios de la isla, según el informe del precio de la vivienda en venta en julio del portal inmobiliario Idealista.

El 25 por ciento del total del mercado de la vivienda en la isla es de 'ultralujo', supera los tres millones de euros. Un 10 por ciento cuesta entre 10 y cinco millones y la mitad de las propiedades ofertadas en Idealista están valoradas en más de un millón de euros.

¿Pero cuál es el precio máximo que se pide en la isla por un metro cuadrado construido de un piso sin incluir villas? La respuesta es 39.273 euros.

Ático de lujo en Ibiza. / idealista

Se trata de un ático en el Paseo Joan Carles I, en Botafoc, ubicado en el edificio Sarana de siete viviendas exclusivas diseñadas por Alain Moatti y Josep Ferrer Llaneras, que destaca por "su fachada de siluetas orgánicas y el juego de luces resultante de sus voladizos", señala el anuncio publicado en Idealista..

Vista exterior del apartamento. / Idealista

Es un piso de 243 metros cuadrados construidos con tres dormitorios dobles con baño en suite, terraza de 68 metros cuadrados, cocina de 24 metros cuadrados con equipamiento de alta gama, domótica, suelo radiante y sistema de seguridad. Cuenta con un solarium de 320 metros cuadrados, piscina privada de 215 metros cuadrados, dos plazas de parking y vistas a Dalt Vila y el puerto de Ibiza. Su precio total es de 10,8 millones de euros.