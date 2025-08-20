Qué es la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa, de la cual tres miembros han sido detenidos en Ibiza?
Es considerada una de las organizaciones criminales más fuertes y peligrosas del mundo
La ‘Ndrangheta es una mafia con más de 150 años de historia, considerada una de las organizaciones criminales más fuertes y peligrosas del mundo. Tiene mucho poder para influir en la política, la economía y la seguridad de los países donde opera. A diferencia de otras mafias italianas como la Cosa Nostra (de Sicilia) o la Camorra (de Nápoles), la ‘Ndrangheta es muy cerrada y secreta, basándose mucho en la familia y la discreción, lo que dificulta que la policía pueda atraparlos fácilmente.
Además, esta mafia ha puesto su foco en España porque su ubicación es estratégica para sus negocios. Su alcance va más allá de Italia; están presentes en Europa, América, África y Asia. Usan la violencia, controlan territorios y manejan mucho dinero de forma sofisticada, lo que los convierte en una amenaza grave para los países donde se instalan, sobre todo aquellos que por cercanía, idioma o cultura, como España, les resulta más fácil operar sin ser detectados.
Detectados en Ibiza
De hecho, el último rastro de algunos miembros ha sido en Ibiza. Agentes de la Policía Nacional y de la unidad ROS-Roma dei Arma dei Carabinieri, de Italia, detuvieron el pasado viernes en la isla a tres personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a esta organización criminal.
