Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza

La Dirección General de Tráfico (DGT) confirmaba la semana pasada que la furgoneta discoteca puesta en marcha por Uber en Ibiza no debería estar en funcionamiento porque es manifiestamente incompatible con el reglamento de circulación. Así y todo, la plataforma de transporte ha seguido prestando el servicio, pese a que anoche uno de sus conductores volvió a recibir dos denuncias de la Policía Local de Ibiza.

Una patrulla interceptó el vehículo cuando circulaba por la avenida Bartomeu de Roselló con la música "a un volumen excesivo" y realizando "maniobras peligrosas en la vía pública", según señala el parte. Ante estas infracciones, los agentes han abierto sendos expedientes sancionadores contra la furgoneta. De momento, no ha trascendido la cuantía de las multas que pueden suponer estas irregularidades.

Imagen del equipo de música del dj en la VTC de Uber. / DI

Se da la circunstancia de que, hace tan solo diez días, este mismo servicio de transporte con dj a bordo ya fue objeto de otra denuncia, también interpuesta por la Policía Local de la ciudad de Ibiza, por circular con la música a todo volumen.

Riesgo para la circulación

La denominada ‘Party Van' es una furgoneta que incluye un discjockey pinchando en el propio vehículo y luces de discoteca, de manera que genera distracciones en la circulación y supone riesgo para la seguridad vial. Se trata de una iniciativa conjunta de la plataforma Uber y la discoteca Amnesia que fue presentada el pasado 23 de julio.

Un portavoz de la DGT confirmó a este diario que esta modalidad de servicio de VTC era ilegal porque vulnera el reglamento de circulación. No obstante, indicó que debían ser las policías locales o la Guardia Civil de Tráfico las que sancionaran esta actividad. Por su parte, el Consell de Ibiza señala que esta oferta de Uber no infringe las normas de transporte sobre las que tiene competencia la administración insular.