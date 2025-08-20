Míriam Tirado: «Un niño necesita vínculo y presencia segura en todas las etapas de su vida»

Periodista, divulgadora, consultora de crianza consciente, escritora de libros para jóvenes y para adultos… ¿Cómo se llega a tener éxito en facetas tan distintas?

Yo creo que todo está relacionado, ya que el denominador común es la comunicación. Soy periodista y llevo toda mi carrera profesional en la comunicación y además, comunicando sobre temas que me apasionan. Quizás sea eso, quién sabe.

Los adultos están fascinados con sus libros y sus charlas. ¿De qué estamos faltos?

Por un lado, vivimos en una etapa de mucha información, pero no toda nos ayuda, al revés, estamos tan sobreinformados que nos volvemos ultra exigentes y luego nos frustramos porque no somos capaces de aplicar lo que nuestra mente ha leído o absorbido. Pero, por otro lado, seguimos con patrones y creencias muy antiguos, que no encajan con lo que vivimos las familias hoy y esto hace que a veces las expectativas que tienen madres y padres no encajen con una realidad que no tiene nada que ver.

Goa es todo un fenómeno editorial al paso que vamos cualquier día será una serie. ¿Qué tiene este personaje?

Ojalá que algún día se haga una serie, me encantaría, pero de momento no ha sido posible. Por lo que me cuentan los lectores, se sienten muy identificados con Goa y con los demás personajes y les ayudan a comprender cosas que también les suceden a ellos.

¿Hay una nueva forma de educar, los padres son conscientes de ello? ¿Se informan antes de tener un hijo?

Como en todo, depende. Los hay que sí y los hay que en absoluto. Lo que está claro es que nunca antes en la historia se había tenido tanta información y tan al alcance antes de tener a un hijo.

¿Qué recomendaría a una pareja antes de decidirse a tener un bebé?

Que se aseguren de tener una base sólida, que sepan comunicarse de una forma asertiva y que hablen muchísimo sobre qué valores tienen, si coinciden o no, etc. Valores a la hora de la crianza, de educación, de alimentación o de estilo de vida, entre otros. Porque si no, luego llegan muchas sorpresas… Les diría también que revisen sus propias infancias, que vean qué relación tienen con sus padres, qué cosas de cuando eran pequeños sienten que les han dejado heridas… porque cuanto más conscientes de ello seamos, menos nos sorprenderá la removida emocional que se produce cuando tienes a tu bebé en brazos y más comprenderemos qué está pasando en nosotros.

¿Y cuándo ya ha llegado el bebé a sus vidas?

Que hablen mucho de cómo se sienten, de qué necesitan y que tengan paciencia, porque es normal que al principio se sientan muy removidos y que todo se les haga una montaña. Que se den tiempo para asentar tantos cambios y que se traten con mucho amor, paciencia y comprensión porque los dos estarán afrontando cambios y removidas emocionales que no son nada fáciles de gestionar.

Los preadolescentes, los adolescentes y los padres de hijos de cualquier edad, ¿se sienten solos?

Todo el mundo se siente solo en algún momento o en alguna etapa de su vida y es normal. En estas etapas es habitual que el sentimiento de soledad aparezca porque son etapas de muchos cambios, de mucha removida emocional y a veces cuestan de gestionar. También cuesta abrirse a los demás y exponer la vulnerabilidad propia y esto a veces impide a los demás, el poder acompañarnos.

La conexión con los hijos es la eterna preocupación, ¿cómo se puede tener una relación sana y fluida a lo largo de la vida?

Esto es lo que todos queremos, pero a veces no es fácil porque entran en juego muchas cosas. Pero cuando más conscientes seamos los adultos de nuestras propias heridas más libres de ellas estará nuestra relación con nuestros hijos. Es importante que estemos presentes en cuerpo (claro) pero también a nivel emocional con nuestros hijos, que les escuchemos, atendamos y comprendamos por qué momentos pasan. A la vez, necesitamos cuidarnos, para poder darnos también a nosotros, los adultos, el espacio que necesitamos.

Cada edad es un mundo, ¿hay alguna fórmula o algún consejo que pueda dar a los padres para acompañar a los hijos en todas las edades?

Presencia. Los hijos nos necesitan presentes y conectados en todas las etapas, tanto si son bebés de un año como si tienen 15 años. Los padres debemos estar más conectados al ahora y aquí e intentar no evadirnos ni desconectarnos emocionalmente de los hijos porque nos remueven o porque estamos cansados o frustrados por cualquier cosa. Porque ellos lo notan y sienten que no importan, que no estamos para ellos. Y si algo necesita un niño en cualquier etapa es eso: vínculo y presencia segura.

En qué está ahora, ¿qué le queda por hacer?

Ahora estoy volcada en la colección para adolescentes y preadolescentes ‘Me llamo Goa’, que ya vamos por la octava entrega, y también con la preparación del musical ‘El hilo invisible’ que se estrena en Madrid en noviembre. Además, de con algún nuevo proyecto del que todavía no puedo hablar.

¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran quienes asistan a su charla?

Ojalá salgan mejor de cómo han entrado, que se sientan comprendidos, relajados y con herramientas para aplicar nada más llegar a casa con sus hijos. Lo daré todo para que así sea.

