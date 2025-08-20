Una malla evita la caída de cascotes en la fachada del Museo Arqueológico de Ibiza

La fachada del Museo Monográfico y la Necrópolis Púnica de Puig des Molins presenta, al menos desde este martes, un aspecto diferente. La parte delantera del edificio se encuentra ahora cubierta por una malla de protección de color negro y está asegurada con varias cinchas. Según ha podido saber Diario de Ibiza, esta cobertura se ha colocado para proteger la fachada de la caída de cascotes.

Por lo visto, estos hechos han ocurrido en las últimas semanas, en las que se han desprendido fragmentos de una parte de la construcción, sin causar ningún daño material o humano.

Un proyecto en marcha

A raíz de estos hechos, este rotativo ha podido saber que se ha realizado, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales, una petición de fondos al Ministerio de Cultura español, que es al que corresponde remodelar las fachadas de museos de titularidad estatal. Éste es el caso del Monográfico de Puig des Molins, aunque cabe recordar que en noviembre de 1984 su gestión se transfirió al Govern balear (se construyó entre 1931 y 1966).

Asimismo, este diario ha averiguado que hay un proyecto aprobado por el mismo Ministerio para llevar a cabo la remodelación de esta fachada. Diario de Ibiza ha intentado obtener información sobre esta rehabilitación y cuándo está previsto que se lleven a cabo las obras, tanto con el museo como con el Ministerio de Cultura, sin resultado.

Según pudo comprobar este diario in situ este martes por la mañana, la malla está colocada únicamente en la parte frontal del edificio y no afecta a los laterales o la parte trasera de la construcción.

En el edificio que alberga el museo de Puig des Molins se han llevado a cabo varias intervenciones parciales desde que se inició su construcción en los años 30. La última de ellas, según explica la web del Ministerio de Cultura, duró diez años. Esto se debe a que el edificio se cerró al público entre 1999 y 2009 para acometer un proyecto de rehabilitación integral, adaptación a la normativa y mejora de las instalaciones. De este modo, se presentó la fachada que se ha mantenido hasta día de hoy, que está compuesta por placas de piedra marés dispuestas con junta abierta.