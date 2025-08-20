Las advertencias del servicio de Gestión Forestal del Govern balear de un posible incendio extremo en Ibiza. Un riesgo alimentado por la escasa gestión de las zonas boscosas, el abandono rural, la urbanización diseminada y la ola de calor. En el caso de Ibiza, además, el «manto forestal» es continuo, lo que aumenta el peligro. Reclaman concienciación.

Llama la atención

Que el Consell de Ibiza, tres meses después de la entrada en vigor de la limitación de vehículos, siga sin poder tramitar sanciones a los coches de no residentes que circulan sin autorización por el bloqueo de la Dirección General de Tráfico (DGT), que no facilita los datos de las matrículas. Una información que, sin embargo, sí tienen los ayuntamientos de la isla para cobrar el impuesto de circulación.

La situación de los realquileres en Ibiza. Quienes buscan vivienda se topan con personas que tienen alquilados pisos a precios más o menos normales y que aprovechan la necesidad de encontrar casa para hacer negocio subarrendando habitaciones a precio de oro, según denuncia un joven que acabó por marcharse de la isla debido, precisamente, a la imposibilidad de hallar vivienda asequible.