Llama la atención
Las advertencias del servicio de Gestión Forestal del Govern balear de un posible incendio extremo en Ibiza. Un riesgo alimentado por la escasa gestión de las zonas boscosas, el abandono rural, la urbanización diseminada y la ola de calor. En el caso de Ibiza, además, el «manto forestal» es continuo, lo que aumenta el peligro. Reclaman concienciación.
Que el Consell de Ibiza, tres meses después de la entrada en vigor de la limitación de vehículos, siga sin poder tramitar sanciones a los coches de no residentes que circulan sin autorización por el bloqueo de la Dirección General de Tráfico (DGT), que no facilita los datos de las matrículas. Una información que, sin embargo, sí tienen los ayuntamientos de la isla para cobrar el impuesto de circulación.
La situación de los realquileres en Ibiza. Quienes buscan vivienda se topan con personas que tienen alquilados pisos a precios más o menos normales y que aprovechan la necesidad de encontrar casa para hacer negocio subarrendando habitaciones a precio de oro, según denuncia un joven que acabó por marcharse de la isla debido, precisamente, a la imposibilidad de hallar vivienda asequible.
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara', declara la víctima
- El Google Maps del sexo localiza casi 100 rincones para un ‘rapidín’ en Ibiza y 11 en Formentera
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Transporte en Ibiza: un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Karma en Ibiza: Dos detenidos por intentar vender droga a las personas a las que habían robado dos días antes
- La DGT avisa de que la ‘furgo discoteca’ de Uber en Ibiza es ilegal