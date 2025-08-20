Una jauría heredera «de los perros de ‘Sendic’» mata a más de 60 gallinas en Sant Josep

Han pasado más de diez años desde que se acusó a Bartomeu Marí Ribas, Sendic, por maltratar a decenas de podencos que criaba y mantenía en condiciones insalubres en una finca de es Cubells. Una prueba pericial psiquiátrica afirmó que el hombre sufría trastorno obsesivo-compulsivo y síndrome de Diógenes aplicado a la recogida de estos animales, de los que llegó a reunir hasta un centenar. Así, los canes «vagaban a su suerte sin ningún control veterinario» y atacaban a «animales de granja y domésticos de fincas cercanas», como recogió Diario de Ibiza en 2012. A algunos de ellos se los capturó para darles una segunda y mejor vida. Pero parece que las crías de otros de ellos siguen deambulando por la zona y repiten la historia.

Así lo denuncia un vecino que vive entre Sant Agustí y Sant Josep, que en el último año ha enterrado a más de 30 de sus gallinas y pollos por los ataques de un grupo de perros: «Van dos podencos y ocho perros a los que ya llamamos la ‘raza Sendic’, porque serán los que quedaron por allí», comenta el hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato. El afectado apunta que los animales se mueven por semanas entre Sant Agustí, Sant Josep, Cala Vedella y Cala Tarida y «van cruzando la montaña de un lado a otro». De este modo, calcula que, entre sus pérdidas y las de sus vecinos, los perros han causado la muerte de más de 60 gallinas.

La mala idea de la ‘llei pagesa’

«La semana pasada mataron a otros dos gallos», advierte, pero ahora su preocupación va un paso más allá. El vecino apunta que tras haber intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Sant Josep, la Policía Local y la Guardia Civil y no haber obtenido ayuda «la gente está tan quemada que dice que hay que pillar una escopeta y matarlos».

El residente de la zona comparte su preocupación porque, a pesar de los daños que producen los perros, considera que «la llei pagesa» no es la solución. «Conozco a vecinos de Sant Josep y es Cubells que ya han salido a buscarlos y un día será una catástrofe y nos echaremos las manos a la cabeza si aparecen perros muertos por allí», advierte.

«Esta no me parece la solución, porque los perros tampoco tienen la culpa», insiste el vecino, que señala que ha llegado a ver perras acompañadas de crías. Sin embargo, también entiende el descontento de quienes viven la misma situación que él: «Tu crías animales y te los están matando. Llamas al Ayuntamiento y te dice que no puede hacer nada y remite a la Guardia Civil, pero ellos te acusan de no tener vallado tu terreno y tener a los animales sueltos», lamenta el hombre, que no comprende por qué sus animales deben estar cerrados mientras «los otros andan sueltos».

Asimismo, comenta que ha tratado de contactar con centros de protección animal de la isla, que en la mayoría de ocasiones «no cogen el teléfono». Cuando lo hacen, el vecino señala que «sólo dicen que pueden actuar si los perros pasan muy a menudo por allí», pero este no es el caso. Por este motivo, el hombre se siente «desesperado» ante la falta de soluciones.

En su caso, también tiene ovejas y patos, pero asegura que las principales víctimas de la jauría son los gallos y las gallinas. Este vecino los cría para uso propio y, más allá del impacto económico de los ataques de los perros, apunta a lo emocional: «Los perros atacaron a un gallo que he criado yo... Se le infectaron las heridas y, de los gusanos que tenía, no pude ni voltearlo para romperle el cuello. Tuve que sacrificarlo cortándoselo y estas cosas se me quedan dentro», lamenta el hombre.

Ataques a gallos y gallinas

«Se nos llena la boca hablando del ámbito rural y luego no puedes ni tener a tus cuatro gallinas», denuncia, con incredulidad, la situación de «abandono» que sufre el sector. Este hombre recuerda que animales como los que él tiene «van picoteando, comiendo y cagando y así generan biodiversidad», lo que, apunta «es imprescindible para el campo».

El departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Sant Josep señala que trabaja en la captura de estos perros desde 2023 mediante la colocación de jaulas y capturas puntuales de individuos: «Una vez capturados, esterilizamos a los cachorros y los ponemos en adopción», concretan.

Sin embargo, el Consistorio apunta que desconoce el número exacto de canes que hay en esta situación e indica que «agradecería» si los afectados denunciasen, además de llamando a la Policía, mediante llamadas al departamento de Medio Ambiente o de Bienestar Animal «para facilitar el seguimiento de los animales».

Sant Josep también apunta que al tratarse de ejemplares nacidos en libertad, «los adultos han desarrollado comportamientos que hacen complicada su captura». A esto se suma que «muchas personas» alimentan a estos animales, lo que dificulta «enormemente las tareas de control y rescate».