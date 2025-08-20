Ibiza retoma en septiembre el plan de asfaltado
Una nueva fase "para continuar con la mejora de las calles del municipio"
El Ayuntamiento de Ibiza reanudará el próximo 3 de septiembre el plan de reasfaltado del municipio, con nuevas actuaciones destinadas a mejorar el estado de las calles y reforzar la seguridad vial.
Los primeros trabajos se desarrollarán en la Vía Púnica, en el tramo que comienza en Joan Xicó, y el 8 de septiembre se trasladarán a la Vía Romana, en la manzana situada junto a Joan Xicó. Una vez finalizados, las obras continuarán en la Vía Púnica hasta el final del vial y, posteriormente, en la Vía Romana desde la Avenida de España. En este último punto se prevén desvíos de tráfico, que serán comunicados a la ciudadanía con antelación.
El plan incluye también intervenciones en la calle Ramon Muntaner, la calle de la Mola y la calle San Francisco de Formentera, así como en el "Polígono del Eroski" y en varias vías adyacentes: calle Josep Tur i Llaneras, calle Aubarca, calle Pere Escanellas y calle Es Canar.
La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Movilidad, Blanca Hernández, destacó que esta nueva fase de trabajos “permitirá mejorar la seguridad y la calidad de las calles del municipio”. Además, subrayó que se han planificado para generar “la mínima afección posible”, estableciendo desvíos y avisos de tráfico cuando sea necesario.
