Una hoguera en una playa de Ibiza mientras hay alerta de «riesgo extremo por incendios»

Una vecina que vive junto a la costa de s’Aigua Blanca, perteneciente al municipio de Santa Eulària, denuncia los comportamientos incívicos de un grupo de personas que hicieron una hoguera este lunes por la noche cerca del acantilado. «Se notaba un olor muy fuerte a barbacoa y cuando nos asomamos a la terraza, había gente con una pequeña hoguera junto al acantilado», explica la mujer, que prefiere no dar su nombre.

Su voz aún transmite la sorpresa que se llevó al descubrir que a alguien se le ocurra encender fuego teniendo en cuenta la situación que afronta el país actualmente, con incendios activos en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura. Además, la mujer tiene en cuenta que desde hace días, incluido este lunes, Ibiza mantenía el nivel máximo de peligro por incendio forestal, lo que prohíbe hacer fuego.

Actuar rápido para prevenir

«Es increíble que lo hicieran con el viento que soplaba anoche», añade la mujer, que sigue sin dar crédito a este tipo de comportamientos. Por este motivo, explica que prefirió acercarse corriendo a pedir a los individuos, dos hombres y dos mujeres adultos de origen marroquí, que apagasen las llamas: «Pensé que si llamaba a la Policía Local y tardaba media hora en llegar, quizá ya se hubiera originado un incendio». Al acercarse y exigirles que apagasen la pequeña hoguera, así lo hicieron, pero no abandonaron el lugar hasta dos horas después.

Diario de Ibiza ha tenido acceso a un vídeo en el que se puede ver cómo los individuos, en total oscuridad y con un fuerte viento de fondo, tenían el fuego encendido. En ese mismo lugar, este martes por la mañana la vecina ha encontrado restos de ceniza, que estaban justo debajo de unos matorrales, lo que intensifica la preocupación por lo que podría haber ocurrido.

La residente lamenta, además, que algo similar ocurre «cada noche» en la playa de es Figueral, justo al lado de donde el lunes se hizo la hoguera. «La parte izquierda de la playa, mirando al mar, está llena de huecos y es porque siempre están allí haciendo barbacoas», apunta.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària indicaron ayer que la Policía Local no tiene constancia de la realización de este tipo de actividades en las playas citadas y tampoco ha recibido información al respecto. Sin embargo, el Consistorio compartió su llamada a la responsabilidad y a extremar precauciones dado que la realización de estas actividades puede conllevar sanciones: «Está completamente prohibido hacer hogueras, tanto en las playas como zonas boscosas, y es importante destacar la situación actual de riesgo extremo por incendio que se vive en el municipio».